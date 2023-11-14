Ведомства предложили доработать проект единого оператора связи в Арктике

Минцифры и Минпромторг попросили доработать концепцию создания единого оператора связи в Арктике. Ее автор «Росатом» предлагает выделить частоты для мобильной связи и использовать ресурсы имеющихся в регионе проектов

Мончегорск (Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС)

Минцифры рассмотрело концепцию создания трансарктического оператора связи и направило свои замечания, сообщил РБК представитель министерства. «Концепция требует доработки», — отметил он. Что именно необходимо доработать, представитель не уточнил.

Представитель Минпромторга сообщил, что они согласовали концепцию с необходимостью дополнений в отдельных частях, например в части метеорной связи (вид радиосвязи, использующий отражение радиосигнала от ионизированных следов метеоров, сгорающих в атмосфере Земли).

Речь идет о концепции, которую разработал «Росатом» и в конце лета — начале осени разослал в ряд ведомств, пояснил РБК источник на телекоммуникационном рынке.

Что предложил «Росатом»

В концепции (копия есть у РБК) госкомпания предлагает создать оператора с госучастием для оказания услуг фиксированной, спутниковой и мобильной связи в Арктике. Это может быть в том числе некая существующая компания, переданная под управление «Росатома».

Основной задачей трансарктического оператора будут «создание, эксплуатация и развитие доверенной информационно-коммуникационной инфраструктуры»:

для создания мобильной профессиональной связи потребуется решение Государственной комиссии по радиочастотам о выделении частот для беспроводных ведомственных и выделенных сетей стандарта LTE (связь четвертого поколения, 4G) и 5G;

фиксированную связь планируется организовать с использованием ресурса проекта «Полярный экспресс» (подводная волоконно-оптическая линия связи от Мурманска до Владивостока стоимостью 65 млрд руб., которую к 2026 году построит ФГУП «Морсвязьспутник»), должны быть также созданы сети до клиентов и материковых магистральных сетей связи;

спутниковую связь предлагается организовать с помощью космических аппаратов ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космических систем» (ГКС) по модели совместного использования спутников, а также создаваемых группировок «Сферы» (проект, который курирует «Роскосмос», предполагает запуск нескольких групп спутников для оказания самых разных услуг). По агентской модели или через выкуп доступа также предлагается использовать спутники «Гонец» (передача данных; входит в «Роскосмос») и «Бюро 1440» (входит в частный «ИКС Холдинг»);

для коротковолновой радиосвязи предлагается реконструировать радиоцентр «Москва-радио UAT-3701» и создать такие центры еще в нескольких регионах.

Услуги «будут предоставляться по утвержденному прейскуранту, преимущественно по долгосрочным договорам».

В концепции отмечается, что единый оператор в Арктике будет развиваться за счет средств федерального бюджета — собственных и, возможно, через государственно-частное партнерство (ГЧП). Предварительная оценка финансирования — 43,3 млрд руб. до 2030 года и 13,6 млрд руб. до 2035-го без учета использования ГЧП.

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что проект создания оператора связи в Арктике предложили включить в обсуждаемый сейчас проект «Национальная экономика данных» до 2030 года. Представитель Минцифры в ответ на вопрос, рассматривается ли такая возможность, сообщил РБК, что министерство не направляло подобного предложения.

Представитель «Росатома» не стал комментировать процесс доработки документа, но пояснил, что создание трансарктического оператора включено в план развития Северного морского пути до 2035-го, утвержденный правительством в прошлом году. По его словам, концепцию готовила межведомственная рабочая группа, куда вошли представители Минцифры, Минвостокразвития, Минпромторга, Минтранса, операторов связи, профильных научно-исследовательских институтов и разработчиков аппаратуры. «Реализация проекта позволит решить ряд стратегических задач: обеспечить надежной, доверенной связью суда в акватории и объекты береговой инфраструктуры Северного морского пути, минерально-сырьевые кластеры, включая вахтовые и строительные поселки, объекты генерации электроэнергии. Принимая во внимание, что проект создания трансарктического оператора затрагивает вопросы, относящиеся к сфере деятельности не только указанных министерств, работа будет продолжена», — сообщил представитель госкорпорации, не исключив, что отдельные инициативы могут включить в нацпрограммы.

Нужен ли единый оператор

В концепции «Росатома» отмечается, что сейчас в Арктике реализуют отдельные государственные и частные проекты в области связи, но существующая инфраструктура не сопоставима по качеству и надежности тому, что есть в других регионах. Нет резервных линий связи, нужно построить наземные линии от подводной магистрали, создаваемой в рамках проекта «Полярный экспресс». Существующая сейчас в регионе спутниковая связь не может передавать растущие объемы данных с нормальной скоростью и стоит слишком дорого. Кроме того, надежную связь для судов, находящихся в Северном Ледовитом океане выше 79-го градуса северной широты, сейчас может обеспечить только американская спутниковая система Iridium, «что несет определенные риски в части суверенитета и безопасности».

В то же время недружественные страны могут подавлять сигнал спутниковой связи, поэтому для определения местоположения нужно развивать локальные навигационные системы, а для двухсторонней передачи сигналов бедствия — коротко волную радиосвязь. Организация профессиональной мобильной связи на судне с помощью базовой станции LTE или 5G, подключенной к спутниковому интернету, позволит обеспечить связь для экипажа и пассажиров, передачу данных для видеонаблюдения, контроля перемещения объектов и других процессов.

Создание ИКТ-инфраструктуры в Арктике должно происходить «по принципу централизованного контроля инвестиций, с понятным и доступным тарифообразованием, обеспечивающим доступность инфраструктуры всем игрокам, а не опираться на требования о сверхприбыли и скорости окупаемости инвестиций, присущие частным компаниям», говорится в документе.

Представители спутниковой системы «Гонец», ГКС и «Морсвязьспутника» подтвердили, что участвовали в обсуждении концепции. По мнению представителя первой, «трансарктический оператор обязательно нужен». Он объясняет, что в Арктическом регионе из-за сложного климата, больших размеров и низкой плотности населения свои специфические потребности, которые необходимо сопоставить с возможностями разных российских систем и предложить потребителям готовые пакеты сервисов. «Это большая работа, которая требует централизации в руках одного оператора. После того как пакеты услуг распределены, возникают дальнейшие вопросы с сервисным обслуживанием абонентских терминалов, обработкой входящих запросов, в том числе экстренных, и т.п. Это важная ежедневная работа, которую должен выполнять оператор на постоянной основе», — рассуждает он.

По словам представителя ГКС, «Росатом» делает ставку на комплексное использование разнообразных технологий связи. «По нашему мнению, трансарктический оператор связи, который будет осуществлять такой комплексный подход, нужен», — отметил он. Представитель «Морсвязьспутника» сообщил, что ФГУП подготовило замечания по проекту концепции, но их суть не пояснил — сказал лишь, что эти замечания были включены в отзыв Минтранса на документ.

Источник РБК, знакомый с предложением «Росатома», говорит, что его главная идея — понять, на какие ресурсы в Арктике можно рассчитывать, где и когда будут построены волоконно-оптические линии связи, где нужно будет использовать спутники и какие. «Росатом» приобрел [блокирующий пакет акций спутникового оператора] «Амтел» и надеется превратить его в главного оператора по Арктике, но весь регион эта компания охватить не сможет», — говорит он. Еще один источник, близкий к компании, чьи ресурсы планируется задействовать при создании трансарктического оператора, утверждает, что главный предмет обсуждения сейчас — как именно тот будет создаваться. «Если «Росатом» готов самостоятельно вкладываться в развитие систем и средств связи для Северного морского пути, это поддерживается, но если госкомпания просто хочет перетянуть на себя одеяло по уже существующим и финансируемым из других источников проектам, это вызывает вопросы», — отметил он.

Представитель ГПКС и «Бюро 1440» не стали комментировать концепцию. Так же поступил и представитель «Ростелекома», у которого есть инфраструктура в Арктической зоне. РБК направил запросы в «Роскосмос», Минтранс и Минвостокразвития.