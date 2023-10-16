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«Росатом» установит еще одну плавучую АЭС на Чукотке

«Коммерсантъ»: «Росатом» установит еще одну плавучую АЭС на Чукотке

«Росатом» может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке для покрытия растущего спроса промышленных потребителей электроэнергии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госкорпорации.

В компании прорабатывают вопрос поставки дополнительного модернизированного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) в Певеке. Соответствующий запрос поступил от администрации Чукотки. Прорабатывание находится на ранней стадии, окончательное решение пока не принято, рассказали в пресс-службе правительства Чукотки.

В сентября во время Восточного экономического форума АО «Чукотатомэнерго» (входит в «Росатом») и правительство Чукотки подписали меморандум об изучении целесообразности энергообеспечения инвестпроектов региона с использованием ПЭБ с учетом важности сокращения вредных выбросов.

В середине сентября «Коммерсантъ» узнал о планах «Росатома» построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию мощностью до 1,2 ГВт с двумя реакторами ВВЭР-600 (водо-водяной энергетический реактор). Планируется, что строительство новой АЭС будет завершено в период между 2035 и 2042 годами. При этом местоположение предполагаемой АЭС не указывается.

Теги
Чукотка АЭС «Коммерсантъ» Росатом
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