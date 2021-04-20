Власти назвали сроки прокладки подводного кабеля вокруг России

Териберка (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В конце мая — начале июня начнется прокладка глубоководного морского кабеля связи в Арктике в рамках проекта «Полярный экспресс», сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Первый участок линии будет проложен от поселка Териберка до Амдермы. Завершить работу планируется в 2022 году. Параллельно начнутся изыскания на участке Диксон — Тикси. Весь проект должны завершить к 2026 году.

Речь идет о проекте строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, объявленном Минтранспорта, Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлотом) и ФГУП «Росморпорт» в ноябре 2020 года. Оператором проекта стал ФГУП «Морсвязьспутник», исполнителем — «Управление перспективных технологий» (УПТ). Протяженность кабеля составит 12,65 тыс. км. По словам гендиректора УПТ Алексея Стрельченко, в работе будет участвовать девять судов. В линии связи будет шесть пар оптических волокон: по две будет использоваться для выхода на берег, четыре — для транзита трафика. Скорость передачи данных составит 100 Гбит/с, задержка сигнала — 90 милисекунд. Предельные температуры, которые будет выдерживать кабель — минус 50 градусов, тогда как на дне температура составляет минус 2 градуса.

Как ранее поясняли РБК участники проекта, его стоимость составит 65 млрд руб., эти средства предоставит государство. Сумма не учитывает возможности строительства дополнительных ответвлений до населенных пунктов. Как сообщил на пресс-конференции замруководителя Росморречфлота Денис Ушаков, в настоящее время «Морсвязьспутник» ведет переговоры с потенциальными международными партнерами для стыковки линии с национальными и международными магистральными сетями, а также привлечения потребителей. Глава «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников не стал раскрывать названия компаний, с которыми обсуждается сотрудничество. В то же время он напомнил, что 98% мирового интернет-трафика транспортируется по подводным волоконно-оптическим линиям связи, а крупнейшие мировые интернет-компании — Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — активно переносят свои ЦОДы в Скандинавский регион, чтобы использовать естественные климатические условия для сокращения расходов на их обслуживание.

По словам Куропятникова, в России основным интересантом могли бы быть «Яндекс» и другие интернет-гиганты. Также ФГУП обсуждает возможность сотрудничества с сотовыми компаниями, которым необходим высокоскоростной интернет для подключения базовых станций. Интерес к новой линии, по словам главы «Морсвязьспутника», также проявляла «ГДК Баимская», которая намерена построить горно-обогатительный комбинат на базе медно-порфирового месторождения Песчанка на Чукотке. Эта компания планирует развивать безэкипажные автомобили для вывоза с карьера добываемых полезных ископаемых, пояснил Куропятников.