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Технологии и медиа ,  
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Власти назвали сроки прокладки подводного кабеля вокруг России

Териберка
Териберка (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В конце мая — начале июня начнется прокладка глубоководного морского кабеля связи в Арктике в рамках проекта «Полярный экспресс», сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Первый участок линии будет проложен от поселка Териберка до Амдермы. Завершить работу планируется в 2022 году. Параллельно начнутся изыскания на участке Диксон — Тикси. Весь проект должны завершить к 2026 году.

Речь идет о проекте строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, объявленном Минтранспорта, Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлотом) и ФГУП «Росморпорт» в ноябре 2020 года. Оператором проекта стал ФГУП «Морсвязьспутник», исполнителем — «Управление перспективных технологий» (УПТ). Протяженность кабеля составит 12,65 тыс. км. По словам гендиректора УПТ Алексея Стрельченко, в работе будет участвовать девять судов. В линии связи будет шесть пар оптических волокон: по две будет использоваться для выхода на берег, четыре — для транзита трафика. Скорость передачи данных составит 100 Гбит/с, задержка сигнала — 90 милисекунд. Предельные температуры, которые будет выдерживать кабель — минус 50 градусов, тогда как на дне температура составляет минус 2 градуса.

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд
Технологии и медиа
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Как ранее поясняли РБК участники проекта, его стоимость составит 65 млрд руб., эти средства предоставит государство. Сумма не учитывает возможности строительства дополнительных ответвлений до населенных пунктов. Как сообщил на пресс-конференции замруководителя Росморречфлота Денис Ушаков, в настоящее время «Морсвязьспутник» ведет переговоры с потенциальными международными партнерами для стыковки линии с национальными и международными магистральными сетями, а также привлечения потребителей. Глава «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников не стал раскрывать названия компаний, с которыми обсуждается сотрудничество. В то же время он напомнил, что 98% мирового интернет-трафика транспортируется по подводным волоконно-оптическим линиям связи, а крупнейшие мировые интернет-компании — Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — активно переносят свои ЦОДы в Скандинавский регион, чтобы использовать естественные климатические условия для сокращения расходов на их обслуживание.

По словам Куропятникова, в России основным интересантом могли бы быть «Яндекс» и другие интернет-гиганты. Также ФГУП обсуждает возможность сотрудничества с сотовыми компаниями, которым необходим высокоскоростной интернет для подключения базовых станций. Интерес к новой линии, по словам главы «Морсвязьспутника», также проявляла «ГДК Баимская», которая намерена построить горно-обогатительный комбинат на базе медно-порфирового месторождения Песчанка на Чукотке. Эта компания планирует развивать безэкипажные автомобили для вывоза с карьера добываемых полезных ископаемых, пояснил Куропятников.

Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантики
Технологии и медиа
Фото:Google Cloud / Youtube

Арктика широкополосный доступ в интернет цифровизация дата-центры кабель
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