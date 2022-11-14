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Азиатские принтеры начали замещать уходящие из России американские

Китайский Pantum и российская «Катюша» рассчитывают заменить россиянам принтеры HP и Canon
На фоне ухода американских производителей принтеров свои доли на российском рынке увеличили китайские, японские и отечественные бренды. Появляются и новые игроки из Южной Кореи
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Доли основных игроков на рынке печатающих устройств в России с начала года кардинально изменились, следует из данных, предоставленных РБК аналитической компанией ITResearch. К концу третьего квартала крупнейшими по количеству проданных принтеров были китайская Pantum (53%), американская HP (21%), японские Epson, Canon и Brother (по 4–5%). При этом еще в конце прошлого года HP была лидером рынка с долей 36%, у Pantum было 16%, у Canon и еще одного японского вендора Kyocera — по 10%, у Brother — 9%.

Источник РБК на рынке дистрибуции рассказал, что, по его данным, ведущими брендами на российском рынке до февраля 2022 года были HP, Pantum, а также американская Xerox с долями 27, 21 и 13% соответственно. В первой десятке также были Kyosera, Brother, Epson, Canon, Ricoh, Lexmark. В феврале доля HP выросла до 38%, но затем положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением была Pantum, чья доля выросла до 67%.

По оценке ITResearch, за первые три месяца этого года рынок просел по количеству проданных устройств почти на четверть, но его объем в деньгах немного увеличился из-за роста цен. Во втором квартале снижение составило 45% из-за нарастающего продуктового дефицита, проблем с логистикой и нестабильностью валютного курса. Всего за первое полугодие в России было продано 613 тыс. принтеров и настольных многофункциональных устройств (МФУ), что на 36% меньше, чем годом раньше. В третьем квартале в абсолютном выражении рынок начал расти (почти 300 тыс. штук), хотя год к году показал двузначное падение. Эксперты ITResearch связывают это с тем, что стал ощущаться вклад поставок по схеме параллельного импорта с одновременным ростом роли Pantum и импортозамещения. В 2021 году, по данным ITResearch, в России было продано 2,17 млн принтеров, что на 13,1% меньше, чем годом раньше. Объем этого года остался практически на уровне предыдущего года — $567 млн. Динамика была связана с сокращением пандемийного спроса, когда из-за перехода на гибридный режим работы из дома и офиса потребители дооснащали свои рабочие места.

Как уходили зарубежные бренды

В марте HP приостановила поставки продукции в Россию на фоне военного конфликта на Украине. О приостановке работы в России также заявляли американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В августе Lexmark продала свое российское подразделение компании «Ф-Плюс оборудование и разработки» (структура одного из крупнейших российских дистрибьюторов «Марвел-Дистрибуция»). Условия сделки не раскрывались, лишь сообщалось, что оборудование под брендом F+ imaging продолжит производиться по контракту на тех же фабриках, что и оборудование Lexmark.

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В середине марта о приостановке отгрузки устройств в Россию из-за ситуации на Украине заявили также японские Ricoh Group и Epson. Но, как рассказали РБК три источника на рынке недвижимости и один на рынке дистрибуции, недавно Ricoh арендовала более 100 постоянных мест в коворкинге на Ленинградском проспекте. В самой компании воздержались от комментариев. По словам гендиректора консалтинговой компании Remain Дмитрия Клапши, в этом году вырос спрос на коворкинги и сервисные офисы со стороны международных компаний, которые не хотят полностью закрывать российские представительства и уходить с рынка: компании просто переезжают, чтобы оптимизировать затраты на аренду и получить большую гибкость.

Кто на замену

Ведущий эксперт ITResearch Владимир Миронос среди новых поставщиков назвал тайваньскую Avision, которая также имеет производственные мощности в Китае и до недавнего времени была известна в России только своими сканерами, а также Huawei, дебютировавшую в сегменте лазерных многофункциональных устройств. Источник на рынке дистрибуции в качестве нового игрока на рынке принтеров также упомянул китайскую Deli Group. Кроме того, в Россию начали поставляться принтеры южнокорейского бренда Sindoh, рассказали два источника РБК на рынке дистрибуции. Оборудование этого производителя предлагает на своем сайте, в частности, российский вендор и дистрибьютор печатной техники «Катюша», убедился корреспондент РБК. РБК направил запрос в штаб-квартиру Sindoh.

Все перечисленные новые бренды не входят в мировой топ. По данным аналитической платформы Statista, по состоянию на март 2021 года крупнейшими игроками мирового рынка принтеров были HP (с долей 24,5%), Canon (17,7%), Brother (10,7%), Epson (9,9%), Kyocera (7,8%), NEC (5,6%) и Ricoh (3,6%).

По словам Мироноса, поставки наращивают и российские производители F+ imaging и «Катюша».

Производственные мощности F+ imaging расположены в России и Азии. Компания может выпускать более 50 тыс. принтеров в год и намерена продавать их в странах СНГ. F+ imaging рассчитывает занять до 20% рынка печати в России в ближайшие годы. По словам гендиректора F+ imaging Дмитрия Купцова, нехватка чипов снижается, это в совокупности со спадом бизнес-активности во всем мире должно существенно сократить дефицит печатного оборудования в ближайшие полгода. Он ожидает, что в 2023 году ситуация на российском рынке печати улучшится: игроки оптимизируют схемы поставок, сверхприбыли снизятся, и останутся самые серьезные участники. Кроме того, российские производители увеличат выпуск своей продукции.

«Катюша» имеет собственное производство принтеров в Зеленограде. Сейчас компания расширяет сеть офисов продаж по России, в будущем планирует расширить присутствие в СНГ, в частности в Казахстане, Азербайджане и других странах, рассказал управляющий партнер компании Максим Виноградов.

По словам заместителя коммерческого директора «ГК Арти» (разработчик программного обеспечения мониторинга и управления печатью) Анны Будаковой, в России не было ограничений на использование иностранной печатной техники, а техника ушедших из России производителей включена в список для параллельного импорта. Но для госзаказчиков есть требование о том, что встроенные приложения к печатной технике для работы с системами мониторинга и управления печатью должны входить в реестр отечественного программного обеспечения, отметила Будакова. Она также указала, что российской продукцией в последнее время начали интересоваться частные заказчики, которые опасаются остаться без поддержки иностранных производителей и разработчиков. Сейчас, по словам Будаковой, с поддержкой иностранной офисной печатной техники острых проблем нет, но в будущем придется решить вопрос совместимости драйверов принтеров и МФУ с российскими серверными операционными системами. Особенно эта проблема будет актуальной для оборудования старше трех лет. «Когда компания переходит с серверной операционной системы Microsoft Windows на операционную систему Linux, могут возникнуть трудности с драйверами при подключении печатающей техники, так как используемые сейчас драйверы были написаны для операционных систем Windows, западных версий Linux, Mac ОС. Пока заказчики в процессе поиска решений, как будет происходить такой «переезд» в части печатной техники, и к нам обращаются за консультациями по данному вопросу», — рассказала она.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
При участии
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