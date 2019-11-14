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«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар»
Входящий в группу «Сафмар» маркетплейс goods.ru договорился о сотрудничестве с «Почтой России». Ассортимент площадки будет доступен в приложении «Почты России», которая будет получать со сделок «свою копейку»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Почта России» и маркетплейс goods.ru создадут собственную платформу для онлайн-торговли. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано в четверг, 14 ноября, передает корреспондент РБК.

Маркетплейс станет доступен в мобильном приложении «Почты России», где появится раздел «Маркет». Весь ассортимент будет формироваться за счет goods.ru. В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России». «Мы создаем экосистему, удобную для потребителей. Она позволит в «одном окне» делать заказ и выбирать любой способ доставки рядом с домом, так как почтовая инфраструктура есть везде. «Почта» — логистический оператор, который способен эффективно соединять торговую площадку и покупателя по всей стране», — пояснил представитель «Почты России».

Инвестиции в проект стороны не раскрывают. При продаже товаров через приложение «Почта России» будет получать комиссионные, но их размер пока не определен. Как пояснил РБК первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, «за заказанный через приложение товар компания получит свою копейку» и в перспективе сервис должен стать возможностью монетизировать пользователей приложения компании. Но на этапе пилота никто никому ничего платить не будет, оговорился Скатин. Кроме того, «Почта России» рассчитывает, что сервис позволит увеличить объемы доставок, что должно положительно отразиться на выручке этого сегмента.

Маркетплейс goods.ru входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, которой также принадлежит сеть «М.Видео-Эльдорадо». Сейчас на площадке представлено 1,5 млн товаров от более чем 3 тыс. интернет-магазинов.

По данным сервиса SimilarWeb, в октябре 2019 года пользователи заходили на goods.ru 4,5 млн раз. Для сравнения: аналогичный показатель для AliExpress в России составлял 130,2 млн раз, для маркетплейса Беру! (входит в «Яндекс. Маркет») — 13 млн раз.

Представители «Почты России» не раз заявляли, что сегмент электронной торговли должен стать одним из ключевых для предприятия в ближайшие годы. Глава компании Николай Подгузов, выступая ранее на New Retail Forum говорил, что главный стратегический приоритет для них — способствовать росту рынка онлайн-торговли. «Мы рассматриваем себя как основного инфраструктурного игрока этого рынка», — сказал он, добавив, что сейчас «Почта России» обладает самой разветвленной логистической инфраструктурой.

При этом еще в 2016 году предприятие запустило собственный маркетплейс «Почтамаркет». Кроме того, в конце ноября «Почта России» планирует открыть маркетплейс совместно с японской Itsumo. В марте «Почта России» заказала создание собственной международной стратегии, одним из пунктов которой является создание маркетплейса с иностранным партнером. В компании отмечали, что международный бизнес является одним из приоритетных направлений ее деятельности и был выделен в отдельный блок. По ожиданиям «Почты» в перспективе трех-четырех лет доля международного бизнеса в выручке может сравняться с долей внутреннего рынка.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «Почта России», «Сафмар», маркетплейс, e-commerce
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