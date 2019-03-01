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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Почта России» заказала международную стратегию с созданием маркетплейса
«Почта России» заказала разработку новой международной стратегии. В числе вариантов — создание маркетплейса с зарубежным партнером. Доля международного бизнеса в выручке оператора должна сравняться с доходами от внутреннего рынка
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Информация о конкурсе на выбор поставщика на оказание «информационно-консультационных услуг по разработке международной стратегии ФГУП «Почта России» размещена на портале госзакупок.

С помощью победителя конкурса, который за свою работу получит 4,98 млн руб. (максимальная цена контракта), «Почта России» рассчитывает на «расширение спектра» оказываемых ею услуг на международном рынке, развитие продуктовой линейки и, как следствие, увеличение выручки, следует из конкурсного задания. Согласно проекту общей стратегии ФГУПа до 2023 года, которая сейчас обсуждается в правительстве, через четыре года выручка предприятия должна составить 274 млрд руб. против 190 млрд руб. в 2018-м. Но еще 40–50 млрд руб. должны принести новые услуги в области трансграничных экспресс-посылок и логистики, следовало из проекта документа. С учетом ожидаемой рентабельности в 13% (в 2018-м — 7%) к этому моменту «Почта России» должна войти в пятерку крупнейших почтовых сервисов в мире по маржинальности бизнеса.

Согласно конкурсной документации, «Почта России» просит консультантов оценить три варианта своего возможного международного развития:

  • создание маркетплейса со стратегическим зарубежным партнером с интегрированным собственным логистическим продуктом;
  • создание линейки логистических (почтовых и непочтовых) продуктов для маркетплейсов (пилотной запуск и обкатка должны проходить в связке со стратегическим зарубежным партнером);
  • развитие сервиса экспорта (организации каналов поставки российских товаров за рубеж).

Отдельной задачей вынесен сравнительный анализ непочтовых и комбинированных (непочтовых и почтовых) логистических решений для направления Китай — Россия.

По словам представителя пресс-службы «Почты России», доля международного бизнеса в выручке оператора сегодня составляет порядка 20%. Согласно отчетности оператора, за девять месяцев 2018 года выручка «Почты России» от операционной деятельности составила 136,5 млрд руб. (по РСБУ), что на 8,3% превышает аналогичный показатель 2017 года. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 178,1 млрд руб. При этом международный бизнес является сейчас одним из приоритетных направлений деятельности «Почты России» и недавно был выделен в отдельный блок, пояснил представитель оператора. По ожиданиям «Почты», в перспективе трех-четырех лет доля международного бизнеса в выручке может сравняться с долей внутреннего рынка.

Каковы перспективы «Почты России» на международном рынке, читайте в материале РБК PRO.

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Почта России», маркетплейс
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