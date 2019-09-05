«Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами

«Почта России» откроет маркетплейс совместно с японской Itsumo. Об этом сообщил глава госкорпорации Николай Подгузов в интервью РБК.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo, которое предполагает как поставку российских товаров в Японию, так и японских на российский рынок. Мы здесь будем выступать логистическим провайдером», — заявил Подгузов.

Он отметил, что в первую очередь корпорация нацелена на развитие сети почтовых отделений и усиление своих логистических и провозных способностей. «Все это достаточно актуально для Дальнего Востока, где логистика, конечно, непростая и в значительной степени базируется на инфраструктуре «Почты России», — добавил он.

Пресс-релиз госкорпорации о заключении соглашения с Itsumo уже поступил в РБК. В нем указывается, что стороны планируют создать новую торговую площадку, на которой будут продаваться товары из Японии. Запустить маркетплейс «Почта России» планирует в ноябре этого года.