Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Это означает, что с этого дня обновления программного обеспечения и системы безопасности, как и техническая поддержка, больше не будут доступны. Однако Windows 10 не перестанет работать

Microsoft с 14 октября прекращает поддержку Windows 10, пользователям рекомендуется обновить операционную систему до Windows 11, говорится в сообщении компании.

Это означает, что со вторника обновления программного обеспечения и системы безопасности, как и техническая поддержка, больше не будут предоставляться. Хотя Windows 10 не перестанет работать, но компьютеры с этой версией ОС без дальнейших обновлений ПО и системы безопасности стану более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами.

Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная компанией Microsoft. Была выпущена 29 июля 2015 года. Она отличалась универсальностью, будучи предназначенной для работы на разных устройствах — от настольных компьютеров и ноутбуков до планшетов и смартфонов. Одной из ключевых особенностей Windows 10 стала тесная интеграция с облачными сервисами Microsoft — OneDrive и Office 365.

В июле Microsoft объявила, что прекратит выпуск обновлений приложений Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) для пользователей Windows 10 в 2026 году. Хотя такие приложения, как Word, продолжат работать после окончания поддержки Windows 10, использование этой ОС может привести к проблемам с производительностью и надежностью при запуске Microsoft 365, пояснили там.

Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России. Осенью следующего года компания перестала продлевать подписки на Microsoft 365 российским корпоративным клиентам. Весной 2024 года из-за санкций корпорация закрыла российским компаниям доступ к своим облачным продуктам.

В сентябре этого года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Майкрософт Рус», российской «дочки» Microsoft, в рамках дела о банкротстве.