Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами

Microsoft отключила Минобороны Израиля от Azure из-за слежки за жителями Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Microsoft ограничила доступ после проверки информации об использовании израильскими военными сервисов для слежки за жителями Газы
Microsoft MSFT $507,03 -0,61% Купить
Обстановка на границе Израиля и&nbsp;сектора Газа
Обстановка на границе Израиля и сектора Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Американская корпорация Microsoft лишила доступа одно из подразделений Минобороны Израиля к некоторым сервисам и подпискам после случаев использования технологических возможностей компании для наблюдения за гражданами Газы. Об этом заявил президент компании Брэд Смит.

«Microsoft прекратила и отключила ряд сервисов для подразделения Министерства обороны Израиля (IMOD)», — говорится в его сообщении на сайте Microsoft.

Смит рассказал, что с 15 августа компания проводит проверку утверждений, которые приводились в статье газеты The Guardian от 6 августа. В ней со ссылкой на источники говорилось, что подразделение Армии обороны Израиля «использует Azure для хранения файлов данных о телефонных звонках, полученных в результате широкой или массовой слежки за гражданскими лицами в Газе и на Западном берегу».

«Пока мы проводили проверку, мы нашли доказательства, подтверждающие некоторые элементы отчета Guardian. Эти доказательства включают информацию, касающуюся использования IMOD емкости хранилища Azure в Нидерландах и использования сервисов искусственного интеллекта», — уточнил глава компании.

В связи с этим компания проинформировала Минобороны Израиля о решении Microsoft прекратить действие определенных подписок. Смит подчеркнул, что это решение не влияет на работу Microsoft по защите кибербезопасности Израиля и других стран Ближнего Востока.

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 через месяц
Технологии и медиа
Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press

После того, как компания Microsoft в августе объявила, что проверить информацию об использовании ЦАХАЛ Azure для хранения телефонных разговоров палестинцев, сотрудники корпорации организовали митинги. Они проходили с 18 по 24 августа.

Участники протестных акций требовали от компании немедленно прекратить партнерство с израильскими силовыми структурами и перестать предоставлять им услуги. В рамках той акции протестующие залили красной краской конструкцию с логотипом корпорации на площади на территории комплекса штаб-квартиры.

Затем, 26 августа полиция задержала несколько действующих, а также бывших сотрудников Microsoft, занявших офис президента корпорации во время митингов против сотрудничества корпорации с израильскими силовыми структурами. После этого компания уволила двух протестовавших работников, сообщил Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета


