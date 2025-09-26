Microsoft отключила ЦАХАЛ от сервиса Azure из-за слежки за палестинцами

Microsoft ограничила доступ после проверки информации об использовании израильскими военными сервисов для слежки за жителями Газы

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Американская корпорация Microsoft лишила доступа одно из подразделений Минобороны Израиля к некоторым сервисам и подпискам после случаев использования технологических возможностей компании для наблюдения за гражданами Газы. Об этом заявил президент компании Брэд Смит.

«Microsoft прекратила и отключила ряд сервисов для подразделения Министерства обороны Израиля (IMOD)», — говорится в его сообщении на сайте Microsoft.

Смит рассказал, что с 15 августа компания проводит проверку утверждений, которые приводились в статье газеты The Guardian от 6 августа. В ней со ссылкой на источники говорилось, что подразделение Армии обороны Израиля «использует Azure для хранения файлов данных о телефонных звонках, полученных в результате широкой или массовой слежки за гражданскими лицами в Газе и на Западном берегу».

«Пока мы проводили проверку, мы нашли доказательства, подтверждающие некоторые элементы отчета Guardian. Эти доказательства включают информацию, касающуюся использования IMOD емкости хранилища Azure в Нидерландах и использования сервисов искусственного интеллекта», — уточнил глава компании.

В связи с этим компания проинформировала Минобороны Израиля о решении Microsoft прекратить действие определенных подписок. Смит подчеркнул, что это решение не влияет на работу Microsoft по защите кибербезопасности Израиля и других стран Ближнего Востока.

После того, как компания Microsoft в августе объявила, что проверить информацию об использовании ЦАХАЛ Azure для хранения телефонных разговоров палестинцев, сотрудники корпорации организовали митинги. Они проходили с 18 по 24 августа.

Участники протестных акций требовали от компании немедленно прекратить партнерство с израильскими силовыми структурами и перестать предоставлять им услуги. В рамках той акции протестующие залили красной краской конструкцию с логотипом корпорации на площади на территории комплекса штаб-квартиры.

Затем, 26 августа полиция задержала несколько действующих, а также бывших сотрудников Microsoft, занявших офис президента корпорации во время митингов против сотрудничества корпорации с израильскими силовыми структурами. После этого компания уволила двух протестовавших работников, сообщил Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.