Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг

Продюсер Comedy Club Гарик Харламов займется организацией мероприятий: он с партнерами запустил ивент-агентство. Компания будет специализироваться как на крупных фестивалях, так и на частных заказах

Гарик Харламов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов запустил собственное агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла «Зона комфорта», сообщил РБК представитель артиста. Юрлицо компании находится в процессе регистрации.

Партнерами Харламова стали медиаменеджер Ксения Погодина (работает с Мариной Кравец, Зурабом Матуа, Андреем Авериным, Дмитрием Сорокиным и другими артистами) и продюсер Данила Иванов.

«Зона комфорта» будет работать как с частными заказами, включая свадьбы, юбилеи и семейные торжества, так и с крупными корпоративными мероприятиями, пояснил представитель Харламова. «Мы хотим делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон, — описал концепт агентства сам Харламов. — Для этого у нас есть команда, которая умеет делать все под ключ».

Харламов активно ведет бизнес за пределами работы на телеканале ТНТ. У него есть сеть общепита «Хот Дог Бульдог», в которой ему принадлежит 27%. Совладельцем сети является также Рустам Хикматуллоев, а в сентябре 2025 года к проекту присоединился креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. Изначально партнером Харламова по этому бизнесу был ресторатор Алексей Васильчук, но около года назад он покинул проект — как писал «Коммерсантъ», предположительно, из-за нереализованных планов по масштабированию сети.