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Харламов опроверг закрытие Comedy Club

Гарик Харламов
Гарик Харламов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов опроверг сообщения о закрытии программы, заявив, что в развитии проекта наступает новый этап.

«В последнее время вокруг нашего шоу [Comedy Club] появилось много слухов и домыслов. Хочу расставить все точки над «i» и пояснить, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Все, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», — написал он в своем телеграм-канале.

Комик также выложил кадры с началом выпуска Comedy Club, на которых он вместе с ведущим шоу Павлом Волей попрощались «со старым Comedy Club» и объявили о старте нового 20-го сезона проекта.

16 сентября Харламов выложил у себя в телеграм-канале видео с надписью «Прощай, Comedy Club». Накануне старта нового сезона Comedy Club, 19 сентября, комик объявил о закрытии этого юмористического шоу. «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил тогда Харламов. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о закрытии сезона шоу.

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Персоны
Comedy Club Гарик Харламов Павел Воля
Гарик Харламов фото

Гарик Харламов

юморист, телеведущий, актер, певец
28 февраля 1981 года
Павел Воля фото

Павел Воля

эстрадный артист разговорного жанра, актер, телеведущий
14 марта 1979 года
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