Харламов опроверг закрытие Comedy Club
Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов опроверг сообщения о закрытии программы, заявив, что в развитии проекта наступает новый этап.
«В последнее время вокруг нашего шоу [Comedy Club] появилось много слухов и домыслов. Хочу расставить все точки над «i» и пояснить, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Все, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», — написал он в своем телеграм-канале.
Комик также выложил кадры с началом выпуска Comedy Club, на которых он вместе с ведущим шоу Павлом Волей попрощались «со старым Comedy Club» и объявили о старте нового 20-го сезона проекта.
16 сентября Харламов выложил у себя в телеграм-канале видео с надписью «Прощай, Comedy Club». Накануне старта нового сезона Comedy Club, 19 сентября, комик объявил о закрытии этого юмористического шоу. «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил тогда Харламов. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о закрытии сезона шоу.
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