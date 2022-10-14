Один из крупнейших дата-центров оценил влияние спецоперации на работу

Число клиентов у владельца дата-центров IXcellerate почти не изменилось, несмотря на большое количество иностранцев среди них. Но он может заморозить строительство новых ЦОДов из-за проблем с поставкой оборудования

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Как сообщил IXcellerate в своем финансовом отчете за 2021 год, опубликованном в базе юридических лиц Великобритании, пока конфликт на Украине не имел значительного влияния на бизнес клиентов компании и существенных колебаний в объеме клиентской базы после февраля не было. «Но их долгосрочная жизнеспособность и планы по развитию дата-центров компании сейчас находятся в зоне высокого риска и неопределенности», — говорится в документе.

Согласно отчету, в конце 2021 года среди клиентов IXcellerate было более 150 российских и иностранных компаний, в том числе SberCloud (ООО «Облачные технологии»), «Авито», китайская Tencent, X5 Group (владеет ретейлерами «Перекресток», «Чижик» и т.д.), Росбанк, VK и др. В 2015 году СМИ называли среди клиентов компании американские Booking.com, Apple и eBay, которые после начала специальной военной операции на Украине заявляли о приостановке деятельности на российском рынке. Сейчас на сайте IXcellerate среди клиентов указаны также китайская Huawei, американская Nvidia, британская Refinitiv, швейцарские Nestle и Arelion и т.д. И как минимум Nvidia из этого списка решила полностью закрыть офис в России из-за «невозможности обеспечить эффективную работу».

В то же время в отчете отмечается, что у ряда российских клиентов резко выросли краткосрочные планы развития, что спровоцировало увеличение спроса на дата-центры с их стороны.

Консультант аналитического агентства iKS-Consulting Станислав Мирин отметил, что IXcellerate фокусировалась на работе преимущественно с крупными корпоративными клиентами и иностранными заказчиками и на долю последних приходилось около 50% в выручке компании за 2021 год. «В связи с уходом с российского рынка значительной части зарубежных брендов IXcellerate будет вынуждена искать им замену среди российских компаний. Учитывая нейтральность дата-центра относительно облачных провайдеров, так как компания сама не оказывает подобные услуги, полагаю, что она может быть привлекательна для независимых облачных провайдеров, не имеющих собственных дата-центров», — рассуждает Мирин.

Представитель IXcellerate отказался от комментариев.

Кто такие IXcellerate Британской IXcellerate Limited принадлежит 100% ООО «Икселерейт», которое, в свою очередь, владеет двумя построенными и тремя строящимися дата-центрами в Москве. Компания была создана в 2011 году двумя предпринимателями из Британии Клиффом Гаунтлеттом и Гаем Вилнером. Последний также развивал дата-центры в Европе (IXEurope), Африке (IXAfrica) и на международном уровне (International Data Center Group). По оценке iKS-Consulting, по итогам шести месяцев этого года по количеству стоек (специальные шкафы для оборудования) компания была третьим игроком на рынке после «Ростелеком-ЦОД» и DataPro.

На что еще влияет кризис

В отчете отмечается, что компания может пересмотреть планы по строительству новых дата-центров. На начало этого года IXcellerate вела строительство трех дата-центров рядом с уже имеющимися у компании двумя объектами. Один из них должен стать крупнейшим центром обработки данных в Европе и был частично запущен в эксплуатацию в начале года. После его полноценного запуска IXcellerate может переместиться с третьего на второе место в России по количеству стоек, ожидали в iKS-Consulting. Но, как указано в отчете, ряд европейских производителей оборудования для дата-центров, с которыми ранее сотрудничала компания, заявили о приостановке работы в России. IXcellerate ищет альтернативных поставщиков. От того, будут ли они найдены, зависит возможность запуска двух из трех новых дата-центров. Для еще одного объекта компания успела закупить оборудование в январе—феврале этого года.

В отчете компания также упоминает, что существуют ожидания дальнейших санкций и снижения бизнес-активности компаний, работающих в России, как и последствий для экономики страны в целом. Кроме того, конфликт на Украине и санкции привели к тому, что российские компании могут испытывать сложности с доступом к международному капиталу и долговому рынку и что может вырасти зависимость от поддержки бизнеса со стороны государства. Среди основных рисков члены совета директоров компании указали возможное падение ее выручки на 10% ежемесячно; заморозку строительства новых дата-центров; проблемы с обслуживанием существующего оборудования; рост инфляции более чем на 10%; волатильность рубля по отношению к доллару и евро.

В целом IXcellerate ожидает продолжения роста российского рынка дата-центров, но оговаривается, что он будет зависеть от развития конфликта на Украине и геополитического климата, а также возможности поставки оборудования для дата-центров в Россию.

Как развивается компания

В 2021 году, согласно отчету, выручка IXcellerate выросла на 28% по сравнению с показателем предыдущего года и составила $38,65 млн, показатель EBITDA увеличился на 74%, до $15,85 млн. Чистый убыток после налогообложения составил $6,09 млн, что в пять раз больше, чем в 2020 году. Чистые финансовые расходы IXcellerate выросли в 1,6 раза, до $7,07 млн. Компания объяснила это процентными расходами по кредитной линии в Сбербанке и его структуре Sberbank CIB. Речь идет об открытой осенью 2019 года невозобновляемой кредитной линии на 1,94 млрд руб. ($25,7 млн) на восемь с половиной лет.

В 2021 году IXcellerate подписала три новых кредитных соглашения со Сбербанком и его структурами на сумму более 1,97 млрд руб. ($44,8 млн). По условиям этих соглашений IXcellerate должна будет в том числе выплачивать дивиденды, совершать сделки по покупке и поглощению не связанных с компанией активов и публиковать аудированную финансовую отчетность за кварталы и год. В качестве залога по этим кредитам выступают акции российских юрлиц IXcellerate, недвижимость и оборудование. В декабре 2021 года часть кредита на сумму $6,364 млн была конвертирована в обыкновенные акции IXcellerate. В документе не указано, какую долю получил Сбербанк в компании, но, исходя из размера общего капитала на конец прошлого года, она могла составить 4,6%.

IXcellerate в прошлом году привлекала инвестиции от существующих и новых инвесторов на общую сумму $186 млн. В январе этого года структура Mubadala — MIC Capital Partners IM — купила 2,47 млн вновь выпущенных обыкновенных акций на сумму $50 млн, в результате чего получила 8,7% IXcellerate. Доли других акционеров сократились: у американской Goldman Sachs Group — до 51%, у бельгийского фонда SA Bouscas — до 11,7%, у одной из крупнейших инвесткомпаний из США — Pacific Investment Management Company — до 8,7%, у Гая Вилнера и аффилированных с ним структур — до 5,8%, у структуры японской Sumitomo — Summit Global Datacentre Management — до 5,3%, у International Finance Corporation (IFC, входит в группу Всемирного банка) — до 5%, у остальных — до 3,8%.