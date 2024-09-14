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Технологии и медиа ,  
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Руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б»

Потерпевшая крушение «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России. Глава «Роскосмоса» не исключал, что запуск «Луны-26» и «Луны-27» будет форсироваться. Однако в РАН указали на нехватку средств
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.

«Госкорпорация [«Роскосмос»] это предложение поддерживает, но она тоже, к сожалению, не печатает деньги, поэтому окончательного решения нет», — ответил Зеленый на вопрос о том, принял ли «Роскосмос» предложение ИКИ о создании и запуске двух «Лун-27».

По его словам, если получится создать лишь одну «Луну-27», ее будет закономернее отправить на Северный полюс естественного спутника Земли. Если же будет создано два аппарата — «Луна-27а» и «Луна-27б», — то их запуск может пройти с промежутком в 6-9 месяцев.

«Мы не планируем их запускать с перерывом в несколько дней или недель, как это было в советское время. Я думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями будет от шести до девяти месяцев — точно в пределах одного года», — сказал Зеленый.

«Роскосмос» допустил более ранний запуск миссий «Луна-26» и «Луна-27»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России. Запуск станции произошел 11 августа 2023 года с космодрома Восточный в Амурской области, она должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, однако уже 20 августа госкорпорация объявила, что аппарат столкнулся с Луной. Причиной крушения, как уточняли в «Роскоскосе», вероятнее всего, стала ошибка в приборе для измерения ускорения блока угловых скоростей, которая привела к нештатному функционированию бортового комплекса управления.

Предыдущий запуск в рамках этого проекта станции «Луна-24» был осуществлен советскими учеными в 1976 году. Аппарат доставил на Землю 170 граммов лунного грунта. Ученые предположили, что в нем содержалась вода в концентрации 0,1% по массе.

Российская лунная программа была утверждена в 2018 году. Первый этап предусматривает исследование спутника Земли автоматическими станциями. После неудачного прилунения «Луны-25» Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя, и выразил надежду, что последующие миссии будут успешными.

Запуск аппарата «Луна-26» изначально планировался на 2027 год, а Луна-27» — на 2028 год, но после крушения «Луны-25» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что работы могут быть форсированы. Так, «Роскосмос» рассматривает возможность повторения миссии на Южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.

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