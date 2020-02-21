Российские моряки отравились химикатами на корабле во Франции

В результате отравления химикатами на корабле во Франции умер один российский моряк, еще трое доставлены в больницу, сообщила газета Ouest-France.

По данным издания, судно Fri Dolphin перевозило 2750 т кукурузы, которую решили обработать химикатом от вредителей. Из-за того что на судне не работала вентиляция, пары химиката, в состав которого входит ядовитый газ фосфин, распространились по кораблю. В результате 13 февраля скончался один россиянин, еще троих эвакуировали в госпиталь.

Всего, по данным газеты, на борту находились шестеро россиян и один украинец. После гибели моряка 13 февраля судно причалило в порт Бреста. Его проветрили, а местные власти начали проверку случившегося.

В посольстве России во Франции подтвердили информацию о пострадавших россиянах, передает ТАСС. Дипмиссия поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование произошедшего, сообщили в ней.