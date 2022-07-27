В России запустят работу над созданием оборудования для связи 6G

Проект реализуют «Сколтех» и НИИ радио. Они намерены создать оборудование для связи 6G и запустить его производство. Частоты в запрашиваемом диапазоне для работы сетей предыдущего поколения — 5G — операторам пока так и не выделили

«Сколтех» и НИИ радио разрабатывают проект по созданию российского оборудования для обеспечения связи шестого поколения (6G), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом работы над проектом.

Гендиректор НИИ Олег Иванов подтвердил информацию, сообщив, что в рамках проекта планируется разработать оборудование от уровня прототипов до постановки на производство, также будут рассмотрены вопросы компонентной базы и создания нормативно-правовой базы, исследована безопасность новых сетей.

При этом Иванов заявил, что о деталях проекта и финансировании говорить пока рано.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что создать оборудование планируется к 2025 году, на это «Сколтех» и НИИ радио запрашивают, по его данным, более 30 млрд из бюджета.

Газета пишет, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть в бюджете на 2023-2025 годов дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей связи 6G. В аппарате Чернышенко подтвердили, что поручение было дано.

«Сколтех» и НИИ радио предлагают в рамках проекта внести изменения в «дорожную карту» развития сетей 5G, которую в 2020 году разработал «Ростех». Однако сама госкорпорация предлагала Минцифры новую версию «карты», где фокус делается не на 5G, а на предшествующем поколении — LTE.

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Сейчас большинство операторов строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G, однако пока в России его никто не использует в коммерческих целях.

Операторы неоднократно просили выделить им частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, в котором оптимальна работа сетей 5G. Однако Государственная комиссия по радиочастотам, ответственная за их распределение, выделила частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Против выделения частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц выступали представители силовых ведомств, так как они используются для связи Федеральной службы охраны и Минобороны.