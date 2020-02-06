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Институт в «Сколково» попросил ₽27 млрд на компоненты для 6G

Сколтех предложил создать в России центр по производству компонентов, которые можно будет применять в сетях 6G, интернете вещей (IoT), «умном» здравоохранении и др. Инвестиции оцениваются в 27 млрд руб., их источник пока не найден
В Сколковском институте науки и технологий (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Суть проекта

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) предложил создать на своей территории инфраструктуру для производства в России компонентов для оптоэлектроники, следует из презентации, подготовленной институтом. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с планами Сколтеха. О существовании подобного проекта знает гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

В презентации Сколтеха говорится, что оптически насыщенные системы — «новая технологическая эра» — это информационные, сенсорные и квантовые системы, в которых происходит замена высокоскоростных микроэлектронных компонентов на фотонные. Микроэлектроника для передачи данных использует электрические соединения, оптоэлектроника — фотонные, то есть световые. Такие системы смогут применяться для передачи, обработки и записи информации, комплексных вычислений на больших массивах данных, сенсорах и датчиках, системах медицинской диагностики и терапии и др.

По оценке Сколтеха, на создание производства потребуется минимум 12,6 млрд руб. до 2024 года, а «оптимальной» авторы презентации указывают сумму 26,9 млрд руб.

Сколтех предлагает создать отдельное производство комплектующих для оптоэлектроники, пояснил Руслан Юнусов. «Средства, которые просит выделить институт, должны пойти на закупку оборудования, создание чистой зоны и запуск производства. Как мне известно, речь идет пока о государственном финансировании этой стадии проекта», — отметил он.

По оценке Юнусова, на строительство подобного центра потребуется не менее двух лет. «Модель использования центра пока не ясна: будет ли он выполнять заказы или предоставлять производителям доступ к своим мощностям», — оговорился он. При этом строительство завода, который будет выпускать большие партии комплектующих, не планируется. «Сколтех планирует создать мелкое и среднесерийное производство. Подобный проект, безусловно, нужен, так как подобная технология перспективна для многих отраслей», — отметил Руслан Юнусов.

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Участники проекта

Сколтех был создан в «Сколково» в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Учредителями Сколтеха являются: Московский физико-технический институт, Томский политехнический университет, московская школа управления «Сколково», Российская экономическая школа, «Роснано», Российская венчурная компания, ВЭБ.РФ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Научный центр РАН в Черноголовке и Сбербанк.

Для организации производства Сколтех планирует создать кооперацию из десяти научно-исследовательских институтов и девяти производственных компаний. Среди потенциальных участников объединения в презентации указаны как небольшие компании (Т8, «Крокус Наноэлектроника»), так и профильные подразделения крупных корпораций («Ростеха», «Росатома» и др.), а также МГУ, МФТИ, МИФИ, ИТМО и другие научные организации.

По словам представителя T8, сейчас любой инновационный проект в области микроэлектроники требует использования современного оборудования, которое стоит «миллионы долларов» и недоступно небольшим компаниям. «Мы видим для себя большую перспективу в участии в этом проекте. Мы непрерывно работаем над замещением иностранных компонентов в своих системах, но это требует решения серьезных производственных задач. У нас мелкосерийное производство, и приобрести необходимое оборудование мы не можем», — отметил он.

Представитель «Ростеха» сообщил, что в корпорации знают о предложении Сколтеха создать на базе института корпоративную инфраструктуру общего пользования (лаборатории, дизайн-центры, сотрудники и т.д.) для развития оптически насыщенных систем. «На сегодняшний день «Ростех» не участвует в данном проекте. Мы уже инвестируем в развитие технологии оптически насыщенных систем в рамках принятых программ развития электронной компонентной базы и будем продолжать это делать. Эти инвестиции не связаны с проектом Сколтеха», — пояснил он.

Представитель Сколтеха не ответил на вопросы РБК.

Перспективы проекта

Мировой рынок традиционной фотоники в 2019 году составил $600 млрд, при этом пока реализовано лишь 20% потенциала фотонных технологий, говорится в презентации Сколтеха. Институт ожидает, что оптически насыщенные системы составят высокотехнологичный рынок (радары, сверхвысокочастотная бортовая электроника, сверхточная навигация и др.). Среди практических сфер, на которые может положительно повлиять организация производства, указаны:

  • интернет вещей,
  • оптические коммуникации,
  • беспроводные сети 6G,
  • энергоэффективные системы,
  • «умное» здравоохранение,
  • цифровое сельское хозяйство и др.

Кроме того, развитие таких систем позволит обеспечить национальную безопасность и заменить технологии, использование которых может быть ограничено санкциями.

Опрошенные РБК эксперты согласны, что оптоэлектроника — это быстроразвивающееся и перспективное направление. «Особенно технология востребована в сфере передачи данных: используемые сейчас в микроэлектронике электрические каналы уже не справляются и не могут обеспечить необходимой скорости. Первый шаг — это переход на оптическую связь между серверами, следующий — передача данных между микросхемами внутри сервера и после — внутри самих микросхем», — говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, технология будет очень востребована на рынке ЦОДов, так как позволит многократно увеличить скорость передачи и обработки данных.

Директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Валентин Волков согласен, что развитие оптически насыщенных систем весьма перспективно и на мировом рынке эта ниша еще не занята — есть потенциал для развития и завоевания новых сегментов, хотя сама технология не новая. «Современный мир ищет новые, более быстрые и универсальные пути для обработки и передачи информации, объемы которой с каждым годом растут», — указал он.

Сергей Ханенков, директор проекта квантовых коммуникаций «Ростелекома», называет проект Сколтеха перспективным в части импортозамещения компонентной базы отечественного телекоммуникационного оборудования и развития новых перспективных российских разработок в данном направлении, которые, возможно, смогут опережать импортные. По его словам, «Ростелеком» также рассматривает возможность сотрудничества со Сколтехом в качестве индустриального партнера. «Во многом это будет зависеть от детальных результатов проекта и оценки рисков их достижения, которые на данный момент обсуждаются всеми заинтересованными сторонами и потенциальными участниками», — отметил он.

В пятницу, 6 февраля, проект будет в очередной раз рассматриваться на заседании рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Как пояснил РБК источник на рынке ИТ, проект поддерживал Максим Акимов, до недавнего времени занимавший пост вице-премьера, курировавшего нацпрограмму «Цифровая экономика». Еще один собеседник РБК говорит, что от «Ростеха», «Ростатома» и РЖД как участников соглашения с правительством по квантовым технологиям ждут оценки необходимости такого проекта. «Насколько мне известно, некоторые участники обсуждения не готовы поддержать проект, так как в нем нет необходимости и он не учитывает уже существующие программы по развитию фотоники», — сказал собеседник РБК.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Владислав Скобелев
Теги: мобильная связь, интернет вещей, Сколково, цифровая экономика
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