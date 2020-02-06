Институт в «Сколково» попросил ₽27 млрд на компоненты для 6G

По оценке Юнусова, на строительство подобного центра потребуется не менее двух лет. «Модель использования центра пока не ясна: будет ли он выполнять заказы или предоставлять производителям доступ к своим мощностям», — оговорился он. При этом строительство завода, который будет выпускать большие партии комплектующих, не планируется. «Сколтех планирует создать мелкое и среднесерийное производство. Подобный проект, безусловно, нужен, так как подобная технология перспективна для многих отраслей», — отметил Руслан Юнусов.

Участники проекта

Сколтех был создан в «Сколково» в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Учредителями Сколтеха являются: Московский физико-технический институт, Томский политехнический университет, московская школа управления «Сколково», Российская экономическая школа, «Роснано», Российская венчурная компания, ВЭБ.РФ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Научный центр РАН в Черноголовке и Сбербанк.

Для организации производства Сколтех планирует создать кооперацию из десяти научно-исследовательских институтов и девяти производственных компаний. Среди потенциальных участников объединения в презентации указаны как небольшие компании (Т8, «Крокус Наноэлектроника»), так и профильные подразделения крупных корпораций («Ростеха», «Росатома» и др.), а также МГУ, МФТИ, МИФИ, ИТМО и другие научные организации.

По словам представителя T8, сейчас любой инновационный проект в области микроэлектроники требует использования современного оборудования, которое стоит «миллионы долларов» и недоступно небольшим компаниям. «Мы видим для себя большую перспективу в участии в этом проекте. Мы непрерывно работаем над замещением иностранных компонентов в своих системах, но это требует решения серьезных производственных задач. У нас мелкосерийное производство, и приобрести необходимое оборудование мы не можем», — отметил он.

Представитель «Ростеха» сообщил, что в корпорации знают о предложении Сколтеха создать на базе института корпоративную инфраструктуру общего пользования (лаборатории, дизайн-центры, сотрудники и т.д.) для развития оптически насыщенных систем. «На сегодняшний день «Ростех» не участвует в данном проекте. Мы уже инвестируем в развитие технологии оптически насыщенных систем в рамках принятых программ развития электронной компонентной базы и будем продолжать это делать. Эти инвестиции не связаны с проектом Сколтеха», — пояснил он.

Представитель Сколтеха не ответил на вопросы РБК.

Перспективы проекта

Мировой рынок традиционной фотоники в 2019 году составил $600 млрд, при этом пока реализовано лишь 20% потенциала фотонных технологий, говорится в презентации Сколтеха. Институт ожидает, что оптически насыщенные системы составят высокотехнологичный рынок (радары, сверхвысокочастотная бортовая электроника, сверхточная навигация и др.). Среди практических сфер, на которые может положительно повлиять организация производства, указаны:

интернет вещей,

оптические коммуникации,

беспроводные сети 6G,

энергоэффективные системы,

«умное» здравоохранение,

цифровое сельское хозяйство и др.

Кроме того, развитие таких систем позволит обеспечить национальную безопасность и заменить технологии, использование которых может быть ограничено санкциями.

Опрошенные РБК эксперты согласны, что оптоэлектроника — это быстроразвивающееся и перспективное направление. «Особенно технология востребована в сфере передачи данных: используемые сейчас в микроэлектронике электрические каналы уже не справляются и не могут обеспечить необходимой скорости. Первый шаг — это переход на оптическую связь между серверами, следующий — передача данных между микросхемами внутри сервера и после — внутри самих микросхем», — говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, технология будет очень востребована на рынке ЦОДов, так как позволит многократно увеличить скорость передачи и обработки данных.

Директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Валентин Волков согласен, что развитие оптически насыщенных систем весьма перспективно и на мировом рынке эта ниша еще не занята — есть потенциал для развития и завоевания новых сегментов, хотя сама технология не новая. «Современный мир ищет новые, более быстрые и универсальные пути для обработки и передачи информации, объемы которой с каждым годом растут», — указал он.

Сергей Ханенков, директор проекта квантовых коммуникаций «Ростелекома», называет проект Сколтеха перспективным в части импортозамещения компонентной базы отечественного телекоммуникационного оборудования и развития новых перспективных российских разработок в данном направлении, которые, возможно, смогут опережать импортные. По его словам, «Ростелеком» также рассматривает возможность сотрудничества со Сколтехом в качестве индустриального партнера. «Во многом это будет зависеть от детальных результатов проекта и оценки рисков их достижения, которые на данный момент обсуждаются всеми заинтересованными сторонами и потенциальными участниками», — отметил он.

В пятницу, 6 февраля, проект будет в очередной раз рассматриваться на заседании рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Как пояснил РБК источник на рынке ИТ, проект поддерживал Максим Акимов, до недавнего времени занимавший пост вице-премьера, курировавшего нацпрограмму «Цифровая экономика». Еще один собеседник РБК говорит, что от «Ростеха», «Ростатома» и РЖД как участников соглашения с правительством по квантовым технологиям ждут оценки необходимости такого проекта. «Насколько мне известно, некоторые участники обсуждения не готовы поддержать проект, так как в нем нет необходимости и он не учитывает уже существующие программы по развитию фотоники», — сказал собеседник РБК.