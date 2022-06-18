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Военная операция на Украине ,  
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Cенаторы США пожаловались TikTok на неудаление контента российских госСМИ

Сенаторы заявили, что, хотя TikTok и ограничил работу в России, он какое-то время позволял публиковать новости государственных СМИ. Также платформа не удалила размещенный ранее «вводящий в заблуждение провластный контент»
Фото: Kiichiro Sato / AP
Фото: Kiichiro Sato / AP

Американские сенаторы-республиканцы направили главному исполнительному директору TikTok Шоу Зи Чу обращение, в котором выразили обеспокоенность из-за размещения на платформе контента российских государственных СМИ в условиях, когда публикация других роликов ограничена. Об этом сообщает Reuters.

Автор письма — сенатор от Монтаны Стив Дейнс, обращение также подписали Джон Корнин (Техас), Роджер Уикер (Миссисипи), Джеймс Лэнкфорд (Оклахома), Джон Баррассо и Синтия Ламмис (Вайоминг).

В начале марта, из-за принятого вскоре после начала российской военной операции на Украине закона, предусматривающего уголовную ответственность за фейки о действиях российских войск, TikTok ограничил работу в стране: временно запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент. Однако, пишут сенаторы, соцсеть не смогла «в равной степени обеспечить соблюдение этой политики».

TikTok приостановил работу в России из-за закона о «фейках»
Бизнес
Фото:Frank May / picture alliance / Global Look Press

В обращении, выдержки из которого приводит агентство, говорится, что TikTok «позволил российским государственным СМИ наводнить платформу опасной провоенной пропагандой». Размещать подобный контент запретили только 25 марта. В то же время соцсеть не стала удалять «вводящий в заблуждение провластный контент», опубликованный до этой даты, пишут сенаторы.

Авторы письма попросили руководство TikTok ответить на ряд вопросов (агентство не уточняет, каких). В компании заявили Reuters, что готовы к сотрудничеству. В посольстве России в США не ответили на запрос агентства.

До того как TikTok приостановил работу в России, у властей страны возникли претензии к работе сервиса. В частности, платформа по требованию Евросоюза ограничила доступ к официальным аккаунтам ряда российских СМИ на территории Европы, в том числе к RT и Sputnik. Роскомнадзор назвал это «открытой цензурой» и потребовал от TikTok снять ограничения. Также ведомство потребовало объяснить причины удаления ряда публикаций в официальном аккаунте госагентства «РИА Новости». РКН сообщил, что с мая 2021 года по март 2022-го обнаружил «семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе».

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9 марта РКН заявил, что TikTok ограничил для иностранных пользователей доступ к аудиодорожке видео обращения президента Владимира Путина. Ведомство посчитало, что такие действия соцсети «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». В то же время с конца февраля в России заблокировали доступ к сотням ресурсов на основании ст. 15.3 закона об информации.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
TikTok сенаторы США контент СМИ Военная операция на Украине

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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