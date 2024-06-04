СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием
Сбой в работе службы доставки документов и грузов СДЭК был вызван внешним воздействием. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора.
«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — рассказали в СДЭК.
В компании отметили, что работоспособность большей части клиентских сервисов восстановлена. «На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — добавили в СДЭК.
Сбой в работе СДЭК произошел 26 мая: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.
Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК. Источник «Ведомостей» в компании сказал, что сбой связан с вирусом-шифровальщиком, который шифрует данные, из-за чего сервис теряет к ним доступ. Ущерб от неполадок в работе СДЭК эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.
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