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Технологии и медиа ,  
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СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой в работе службы доставки документов и грузов СДЭК был вызван внешним воздействием. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — рассказали в СДЭК.

В компании отметили, что работоспособность большей части клиентских сервисов восстановлена. «На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — добавили в СДЭК.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК


Сбой в работе СДЭК произошел 26 мая: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.

Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК. Источник «Ведомостей» в компании сказал, что сбой связан с вирусом-шифровальщиком, который шифрует данные, из-за чего сервис теряет к ним доступ. Ущерб от неполадок в работе СДЭК эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.

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СДЭК сбой технический сбой утечка данных хакерская атака
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