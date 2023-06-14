Спецпредставитель Путина назвал дроны главным страхом и надеждой человека

Дроны — главный страх и надежда человечества, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития. По его словам, по попуряности эта тема почти догнала футбол

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Беспилотники — главный страх и одновременно главная надежда человечества, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«У нас теперь дроны — это главный страх, главная надежда, главная амбиция. [Тема], где все разбираются, все занимаются... Вопрос в том, хайп это или не хайп. Короткий ответ: нет», — сказал Песков.

По его словам, по популярности и «проникновению в общественную повестку» тему распространения беспилотных устройств можно сравнить с футболом.

«Мы видим, как повестка, которая десять лет назад была фантастична, восемь лет назад была маргинальна, пять лет назад была по-прежнему маргинальной, а потом раз — и взорвалась. Примерно как с футболом — это, думаю, на уровне проникновения в общественную жизнь с футболом уже сравнялось. Во всяком случае близко к этому», — считает спецпредставитель президента.

Темой развития беспилотных систем в России Кремль решил заниматься системно, создавая для этого благоприятные условия в стране, следует из поручения президента России Владимира Путина правительству. Для этого необходимо продумать пути интеграции дронов в российское воздушное пространство, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Вопросами организации воздушного движения дронов, навигации, посадки, наблюдения и связи будет заниматься Минтранс.

Кроме того, правительству поручено принять меры, которые будут стимулировать использование «отечественных цифровых платформ и решений в области подготовки кадров, проектирования, производства, сертификации, эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за их использованием.