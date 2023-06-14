Интернет-ресурсы частично вывели из-под санкционных ограничений

Международный интернет-регистратор готов возобновить выдачу новых IP-адресов попавшим под санкции российским компаниям. Но это будет касаться не всех, и нерешенной останется проблема с оплатой ресурса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

В понедельник, 12 июня международный интернет-регистратор RIPE NCC возобновил обслуживание для своих российских участников, которые попали под санкционные ограничения, но при этом оказывают строго услуги в области электросвязи (телефония, передача данных, телевещание и др.). Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

RIPE NCC — одна из пяти мировых интернет-регистратур, которая занимается распределением в России, Европе и на Ближнем Востоке IP-адресов и ASN (autonomous system number — номера автономных систем, то есть блоки адресов, для которых их владельцы, как правило интернет-провайдеры, установили единые общие правила маршрутизации). Желающие могут получать интернет-ресурсы как напрямую у RIPE NCC, так и через LIR, то есть локальных интернет-регистраторов, которые получают пулы IP-адресов и присваивает их своим клиентам. Обычно статус LIR имеют интернет-провайдеры, телекоммуникационные компании, крупные предприятия и академические институты. Чтобы получать интернет-ресурсы напрямую у RIPE NCC, нужно стать членом организации, заключив договор об обслуживании и оплатив годовой взнос. Как указано на сайте RIPE NCC, на 2022 год его сумма составляет €1,4 тыс. Есть три способа оплаты: банковским переводом, кредитной или дебетовой картой, а также через американскую платежную систему PayPal. Счета отправляют компаниям в первом квартале каждого года.

Из письма следует, что RIPE NCC удалит примечание «санкции» в своей базе данных, а также начнет принимать новые заявки на членство и заключать соглашения о спонсорстве с пользователями, которые попадают под действия этого исключения. При этом указано, что для некоторых российских компаний и лиц все останется без изменений, так как они оказывают не только услуги электросвязи. Чтобы понять, к какой категории относится член организации, RIPE NCC планирует связываться отдельно с каждым из них.

Как пояснил РБК директор по внешним связям RIPE NCC Максим Буртиков, полноценное обслуживание возобновится только для тех участников, в отношении которых на текущий момент расследования о применимости к ним санкций продолжаются, закрытые расследования пересматривать не станут. Конкретные названия компаний Буртиков не назвал.

Из отчета RIPE NCC «О прозрачности санкций» за второй квартал следует, что с 2021 года регистратор расследует 1046 дел на предмет санкционности некоторых своих членов, из них 361 связано с боевыми действиями на Украине (115 участников и 246 конечных пользователей). Там же указано, что с февраля 2023 года четыре российских члена организации отказались сотрудничать с RIPE NCC, но причины не приводятся.

При этом RIPE NCC сообщила, что не будет выставлять счета попавшим под исключение санкционным участникам до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли банки принять такие платежи или нет. Как пояснил Буртиков, те участники, которые ранее были под санкциями или в отношении которых проводилось расследование о применимости к ним санкций, не получали счета на оплату, так как RIPE NCC не имела право получать от них платежи. При этом такие участники не теряли доступ к своим интернет-ресурсам, но не могли получать новые ни от RIPE NCC, ни от других членов организации. «Впрочем, больше 98% российских членов RIPE NCC, которые получили счет за 2023 год, уже успешно оплатили его», — поделился статистикой Буртиков.

Что происходило после февраля 2022 года

После начала специальной военной операции на Украине, представители Евросоюза и других стран ввели санкционные ограничения в отношении России. Регистрация интернет-ресурсов, в том числе IP-адресов, относится к экономическими действиями, а следовательно RIPE NCC, которая находится в юрисдикции Нидерландов, не имела право предоставлять новые интернет-ресурсы лицам или компаниям, попавшим под санкции. Также международная организация была обязана заморозить все ресурсы санкционных клиентов.

В марте прошлого года интернет-регистратор разрешил санкционным компаниям отложить оплату за интернет-ресурсы. У них по-прежнему оставалось обязательство произвести оплату, но если «относящиеся к санкциям факторы препятствовали оплате счетов», то RIPE NCC пообещал не прекращать действие стандартного договора об обслуживании (SSA). Уже в июне, в рамках шестого пакета ЕС, часть запрещенных финансовых ограничений были исключены, в частности появился пункт, что «финансовые ограничения не применяются к средствам или экономическим ресурсам, которые необходимы строго для предоставления услуг электросвязи». Тогда же RIPE NCC направил запрос властям Нидерландов и в мае этого года получил от них подтверждение, что интернет-ресурсы, в том числе IP-адреса, не попадают под действия санкционных ограничений, так как относятся к категории оказания услуг для электросвязи.

Глава Координационного центра доменов .ru и .рф Андрей Воробьев затруднился сказать, какие именно компании затронет новая трактовка санкционных ограничений, «так как их списка в публичном пространстве нет и RIPE NCC работает с каждой такой организацией на индивидуальной основе». При этом главным «краеугольным камнем» Воробьев назвал сложности с платежами в адрес международной организации, пояснив, что «непонятно, как они будут организованы с учетом банковских санкционных ограничений».

Среди крупных российских операторов связи под санкции попали две компании — «Ростелеком» в феврале прошлого года и «МегаФон» в апреле этого. Несколько собеседников на ИТ- и телекоммуникационном рынке говорили РБК, что «Ростелеком» «испытывает некоторые трудности с получением новых IP-адресов». РБК направил запрос в «Ростелеком».

Представитель «МегаФона» отказался от комментариев.

К услугам электросвязи относится довольно много услуг: IP-телефония, услуги доступа в сеть, навигация, спутниковая связь, видеосвязь и др., отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он считает, что из-за санкций в большей степени риски возникли у интернет-провайдеров и телекоммуникационных компаний, «чья деятельность в отсутствие доступа к ресурсам RIPE NCC представляется, если не невозможной, то исключительно затруднительной». Федюкин предположил, что участники рынка связи воспримут новость «положительно», хотя и оговорился, что для большинства из них риски «оставались нереализованными, поскольку попадание под санкции было подтверждено лишь для 12 членов RIPE, а еще более 600 просто оказались в зоне риска».

При этом он указал, что даже с учетом новых правил обслуживания санкционных клиентов ситуация с доступом к ресурсам все еще не нормализована. «До конца нерешенным остается вопрос оплаты участия из-за санкций, введенных в отношении российских банков и ограничений, наложенных на трансграничные операции», — заключил Федюкин.