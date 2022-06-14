Reuters узнал о плане ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков

В Евросоюзе намерены штрафовать технологические компании, которые не принимают меры против недостоверной рекламы, фальшивых аккаунтов или дипфейков, до 6% от их глобального оборота. Reuters пишет, что ЕК объявит об этом 16 июня

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Google, Twitter и другие технологические компании должны будут принять меры по борьбе с дипфейками и поддельными аккаунтами, иначе им будут грозить крупные штрафы до 6% от глобального оборота, говорится в обновленном кодексе действий Евросоюза, с которым ознакомилось Reuters.

По данным агентства, Еврокомиссия намерена опубликовать регулирующий документ в сфере дезинформации в четверг, 16 июня. В нем содержатся примеры манипулятивного поведения, подписавшие документ стороны обяжутся бороться с фальшивыми аккаунтами, дезинформирующей рекламой и дипфейками, а также обеспечить большую прозрачность в политической рекламе. Подписавшие документ компании смогут в течение шести месяцев предпринять меры в этой сфере.

«Соответствующие подписавшие стороны примут, укрепят и реализуют четкую политику в отношении недопустимого манипулятивного поведения и практики в своих сервисах, основанную на последних данных о поведении и тактике, методах и процедурах, используемых злоумышленниками», — сказано в документе.

Дипфейк — это технология на основе нейросетей, которые могут моделировать лица и голоса людей по фотографиям и аудиозаписям.

Количество фальшивых аккаунтов стало причиной конфликта предпринимателя Илона Маска и руководства Twitter, бизнесмен пригрозил отказаться от сделки по покупке соцсети в случае, если ему не докажут, что количество фейковых пользователей не превышает 5%. Маск настаивает, что их не менее 20%. «В настоящее время Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять обязательства по соглашению о сделке, что вызывает дополнительные подозрения», — говорил адвокат миллиардера Майк Ринглер.

По данным Washington Post, в Twitter решили предоставить бизнесмену необходимую внутреннюю информацию.