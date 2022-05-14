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Собчак фразой «статья найдется» оценила риск признания иноагентом

Собчак оценила возможность признания иноагентом фразой «был бы человек, а статья найдется»
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для того, чтобы признать кого-либо иноагентом всегда «статья найдется», написала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Так Собчак отреагировала на сообщение основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова в Telegram о том, что организация начала расследование в отношении нее самой и редакции «Осторожно новости» на предмет наличия иностранного финансирования. В случае, если его обнаружат, появится основание для признания журналистки иностранным агентом, писал Ионов.

«Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле об «иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется», — написала в ответ Собчак.

Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства — это частная организация, созданная по инициативе Александра Ионова, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В организации состоят юристы, «коллеги» Ионова по правозащитной деятельности, а также представители общественных организаций. Комитет расследует наличие иностранного финансирования у российских физлиц и организаций, в том числе СМИ. Ранее Ионов писал жалобы в Генпрокуратуру на «Медузу» и «Важные истории» (оба издания включены в реестр СМИ-иноагентов).

Журналисты и НКО смогут получить статус иноагента без иностранных денег
Политика
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Сейчас Минюст ведет четыре списка иностранных агентов — для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций. Получить этот статус можно в том числе при наличии финансирования из-за рубежа. В реестр СМИ-инагентов по состоянию на 14 мая включены 158 физических и юридических лиц.

В конце апреля комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России представила законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который предполагает объединение этих списков. Кроме того, согласно законопроекту, попасть в список можно будет даже в том случае, если иностранное финансирование отсутствует, но лицо или организация, по мнению властей, находится под «иностранным влиянием» по принуждению или убеждению.

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