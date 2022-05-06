Астронавты NASA вернулись на корабле SpaceX с полугодовой миссии на МКС

Маттиас Маурер, Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон (слева направо) (Фото: nasa.gov)

Астронавты NASA Кайла Бэррон, Раджа Чари, Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства (EKA) Маттиас Маурер вернулись на Землю после шести месяцев научной миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

Корабль SpaceX Dragon Endurance отстыковался от МКС и сошел с орбиты вечером 5 мая. Капсула корабля приводнилась в Мексиканском заливе у побережья Тампы во Флориде 6 мая в 00:43 по местному времени (7:43 мск).

Астронавтов встретили экипаж спасательного корабля Shannon и два быстроходных катера, следует из трансляции NASA. Команда Shannon подняла капсулу Dragon, из нее вышли астронавты. Они должны пройти медицинский осмотр и полететь до Хьюстона.

Миссия Crew-3 стартовала 11 ноября 2022 года, когда ракета SpaceX Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon доставили астронавтов на МКС со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

К 4 мая команда астронавтов выполнила все задачи.

В новый экипаж миссии вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства (ЕКА), итальянка Саманта Кристофоретти. До конца лета МКС будет руководить российский космонавт Олег Артемьев.