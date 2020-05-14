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Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

«Роснефть» стала технологическим партнером федеральной программы по генетическим исследованиям. Глава компании Игорь Сечин заявил, что 29 апреля компания зарегистрировала АНО в этой области
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Об этом Сечин заявил во время прошедшего в режиме онлайн-конференции совещания о развитии генетических технологий.

Сечин отметил, что «Роснефть» будет технологическим партнером программы на 2019–2027 годы. По его словам, первоочередной задачей ее плана станет подготовка кадров с междисциплинарным образованием. Для ее решения компания разработала магистерскую программу «Геномика и здоровье человека» на базе биологического факультета МГУ. Сечин добавил, что первые студенты магистратуры начнут обучение в сентябре 2020 года.

Глава «Роснефти» также сообщил, что 29 апреля компания зарегистрировала некоммерческую организацию (АНО) в области генетики. «Своего рода общеотраслевая площадка, на которой участники рынка — научно-исследовательские институты, медицинские учреждения — могут вырабатывать предложения по совершенствованию регулирования, прежде всего обсуждать и находить подходы к внедрению лучших мировых практик», — сказал Сечин.

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
Общество
Фото: Михаил Метцель / AP

Во время совещания Путин отметил, что в рамках нацпроекта «Наука» будет создано три геномных центра мирового уровня. «Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма», — говорил президент.

Путин сравнил появление новых генетических центров с космическим проектом
Общество
Фото: Иван Юдин / ТАСС

В апреле об участии «Роснефти» в создании генетического центра сообщало Би-би-си. АНО «Развитие генетических технологий» возглавил Константин Северинов. Би-би-си называла его советником Сечина, а также указывала, что Северинов является биологом и профессором «Сколтеха».

29 апреля Би-би-си опубликовала статью о том, что «Роснефть» займется генетическими исследованиями. Как отмечает Би-би-си, АНО «Развитие генетических технологий» была зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса «Роснефти». Эту информацию подтверждают данные системы СПАРК, где учредителем указана компания «Роснефть». Организацию возглавил Константин Северинов. По данным Би-би-си, речь идет о биологе и профессоре «Сколтеха» Константине Северинове, которого издание называет советником главы «Роснефти» Игоря Сечина.

После публикации об участии «Роснефти» в создании генетического центра компания пообещала подать в суд на Би-би-си. Статья «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту», говорилось в заявлении «Роснефти».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Игорь Сечин, генетика, Роснефть
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