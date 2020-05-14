Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

«Роснефть» стала технологическим партнером федеральной программы по генетическим исследованиям. Глава компании Игорь Сечин заявил, что 29 апреля компания зарегистрировала АНО в этой области

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Об этом Сечин заявил во время прошедшего в режиме онлайн-конференции совещания о развитии генетических технологий.

Сечин отметил, что «Роснефть» будет технологическим партнером программы на 2019–2027 годы. По его словам, первоочередной задачей ее плана станет подготовка кадров с междисциплинарным образованием. Для ее решения компания разработала магистерскую программу «Геномика и здоровье человека» на базе биологического факультета МГУ. Сечин добавил, что первые студенты магистратуры начнут обучение в сентябре 2020 года.

Глава «Роснефти» также сообщил, что 29 апреля компания зарегистрировала некоммерческую организацию (АНО) в области генетики. «Своего рода общеотраслевая площадка, на которой участники рынка — научно-исследовательские институты, медицинские учреждения — могут вырабатывать предложения по совершенствованию регулирования, прежде всего обсуждать и находить подходы к внедрению лучших мировых практик», — сказал Сечин.