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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» пригрозила судом «Би-би-си» из-за статьи, в которой говорилось об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований с годовым бюджетом $200 млн
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию «Би-би-си» из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.

Статья «Би-би-си» «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц непричастных к данному проекту», заявили в «Роснефти».

РБК направил запрос представителю «Би-би-си».

29 апреля «Би-би-си» опубликовала статью о том, что «Роснефть» займется генетическими исследованиями. Как отмечает «Би-би-си», АНО «Развитие генетических технологий» было зарегистрировано 28 апреля по адресу офиса «Роснефти». Эту информацию подтверждают данные системы СПАРК, где учредителем указана компания «Роснефть». Организацию возглавил Константин Северинов. По данным «Би-би-си», речь идет о биологе и профессоре «Сколтеха» Константине Северинове, которого издание называет советником главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Би-би-си» пишет, что в наблюдательный совет центра, помимо Сечина могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и эндокринолог Мария Воронцова.

Воронцова — член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов. Русская служба «Би-би-си» ранее называла Воронцову старшей дочерью президента Владимира Путина, об этом же сообщал журнал New Times и агентство Reuters.

Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Другой источник Би-би-си назвал Воронцову «талантливым человеком», но заявил, что «это не ее проект». «Он не делался специально под нее. Это стратегическая вещь», — сказал источник.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.
для «Би-би-си», заявив, что не знает Марию Воронцову. Константин Северинов свое участие в проекте комментировать также отказался.

Издание обращает внимание на соглашение правительства и «Роснефти» о сотрудничестве «в целях решения задач ускоренного развития генетических технологий» в России. В числе основных направлений сотрудничества в документе называлось создание центра генетических исследований. Ответственность за оснащение центра и организацию его работы, пишет Би-би-си, ложились на «Роснефть», в то время как правительство должно было выделить под него земельный участок и оказать нормативную поддержку (рассмотреть вопрос о льготах, устранить административные барьеры). Источник «Би-би-си» в руководстве «Роснефти» заявил, что на создание центра компания планирует тратить $200 млн в год.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: Роснефть, генетика, Мария Воронцова
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