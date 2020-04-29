«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» пригрозила судом «Би-би-си» из-за статьи, в которой говорилось об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований с годовым бюджетом $200 млн

Фото: Илья Наймушин / Reuters

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию «Би-би-си» из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.

Статья «Би-би-си» «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц непричастных к данному проекту», заявили в «Роснефти».

РБК направил запрос представителю «Би-би-си».

29 апреля «Би-би-си» опубликовала статью о том, что «Роснефть» займется генетическими исследованиями. Как отмечает «Би-би-си», АНО «Развитие генетических технологий» было зарегистрировано 28 апреля по адресу офиса «Роснефти». Эту информацию подтверждают данные системы СПАРК, где учредителем указана компания «Роснефть». Организацию возглавил Константин Северинов. По данным «Би-би-си», речь идет о биологе и профессоре «Сколтеха» Константине Северинове, которого издание называет советником главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Би-би-си» пишет, что в наблюдательный совет центра, помимо Сечина могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и эндокринолог Мария Воронцова.