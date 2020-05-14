Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Москва потратит 201 млн руб. на платформу, которая должна позволить без риска утечек анализировать данные из разных систем о горожанах. Как именно город намерен использовать полученные выводы, пока не ясно

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Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.

Соответствующий тендер провел Департамент города Москвы по конкурентной политике. Стоимость разработки платформы город оценил в 203,5 млн руб., победителем стала компания Ubic (ООО «УБИК»), предложившая выполнить контракт за 201 млн руб.

Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.

Что такое совместные вычисления Совместные конфиденциальные вычисления — это набор техник, позволяющих множеству пользователей объединить их данные, обработать их и получить результат, не раскрывая секретной информации друг другу, объясняет руководитель лаборатории криптографии НПК «Криптонит» Василий Шишкин. «Представим, что группа людей решила определить средний размер их заработной платы. Для этого каждый участник процесса передает значение размера своего дохода единому доверенному судье, который, получив все данные, вычисляет среднее и оглашает его всем сторонам, сохранив конкретные значения заработка людей в секрете. Протокол совместных конфиденциальных вычислений, базируясь на строгих математических обоснованиях, играет роль такого беспристрастного судьи», — привел пример Шишкин.

Сейчас данные россиян защищаются законом «О персональных данных», это усложняет их использование и обмен информацией между компаниями даже в обезличенном виде, говорит гендиректор Ubic Виталий Саттаров. Метод конфиденциальных вычислений позволяет бизнесу и государству работать с данными, не нарушая прав граждан и снизив риск утечки информации, утверждает он. В компании рассчитывают, что новая платформа поможет городу усовершенствовать антифрод-мониторинг, устраивать более безопасные онлайн-голосования и аукционы, а также проводить социологические и медицинские исследования.