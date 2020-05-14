Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Какие данные попадут на новую платформу и зачем это правительству Москвы, разбирался РБК.
С какими данными будет работать платформа
Из материалов закупки следует, что исполнитель должен будет организовать поступление данных из нескольких информационных систем города, среди которых:
- система управления данными в распределенной вычислительной среде (УДРВС), которая хранит различную информацию, имеет подсистему для обработки неструктурированных данных по медицинским обследованиям и интернет-трафику. Например, для поиска признаков раковой опухоли на снимках КТ с помощью технологий компьютерного зрения и нейронных сетей. В 2018 году контракт на модернизацию этой системы за 88 млн руб. также выиграл Ubic;
- система мониторинга и анализа интернет-активности пользователей (СТАТС), которая предназначена для наблюдения интернет-активности посетителей ресурсов города. Среди прочего она должна обеспечить возможность выявления уникального интернет-посетителя в условиях отсутствия файлов cookies (данные, которые отправляет сайт, когда пользователь обращается к нему через web-браузер, и которые могут храниться на устройстве пользователя — РБК) в его браузере. Система обошлась городу в 52,4 млн руб. Исполнителем работ также выступает Ubic;
- ГИС «Единая мобильная платформа города Москвы», которая обеспечивает информационное взаимодействие подключенных к ней федеральных и городских органов власти, различных организаций с гражданами через мобильные устройства (SMS и USSD-сообщения). Платформа обрабатывает запросы на предоставление госуслуг, обеспечивает идентификацию пользователей при выходе в интернет в пунктах коллективного доступа и т.п. В 2019 году конкурс на техническую поддержку этой системы в 2019-2021 годах, стоимостью 200,4 млн руб., выиграло ООО «Интермобилити». Оно же получило контракт на модернизацию этой системы за 96,2 млн руб. в начале этого года;
- интегрированная автоматизированная информационная система «Единое геоинформационное пространство города Москвы» (ИАИС ЕГИП), которая используется для автоматизации деятельности городских властей для формирования, консолидации, хранения пространственных данных, осуществления связывания, поиска данных и предоставления доступа к ним. В 2019 году тендер на техническое обслуживание этой системы выиграло ООО «Антисистемс» за 47,2 млн руб.
Что известно о подрядчике
Ubic — разработчик сервисов фильтрации и анализа трафика, основанный бывшим техническим директором Rambler Mobile Виталием Саттаровым и бывшим руководителем платформы электронной коммерции Rambler Алексеем Ворониным. В 2016 году компания привлекла 50 млн руб. инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в 2018 году — 115 млн руб. от ФРИИ и Российской венчурной компании (РВК). По данным СПАРКа, сейчас Саттарову принадлежит 28% «УБИК», Воронину — 27%, ФРИИ — 32%, РВК — 13%. Выручка в 2018 году — 170,9 млн руб., чистая прибыль — 62,7 млн руб.
В рамках выполнения работ Ubic также должен подключить к платформе не менее пяти внешних информационных систем. Представитель исполнителя не уточнил — системы чьих компаний это могут быть, но сообщил, что видит интерес к технологии со стороны рынка.
Представители МТС, «ВымпелКома» и «Ростелекома» в проекте не участвуют, но готовы его изучить в последствии. Представитель «МегаФона» рассказал, что вопрос о возможном присоединении к платформе может быть рассмотрен только после проведения успешных испытаний системы и итоговой аттестации по требованиям безопасности информации.
Департамент информационных технологий Москвы переадресовал вопросы про новую платформу в мэрию, представитель последней не смог оперативно предоставить комментарий.
По словам Саттарова, Ubic сейчас разрабатывает инструмент вычислений данных, о конкретных кейсах, как будут применятся обработанные данные, можно будет говорить позднее. «Платформу планируется интегрировать с системой СТАТС, в которой есть вероятностные характеристики посетителей московских информационных порталов. Таким образом, можно вычислить, например, вероятность отношения пользователя к сегменту «автомобилисты». Платформа позволит лучше понимать текущие потребности целевой аудитории (в данном случае — жителей столицы), использовать эти знания при проектировании городских электронных сервисов и информационных систем. Также она позволит повысить точность моделирования за счет заполнения ранее имеющихся пробелов — например, частоты использования каршеринга жителями Москвы», — рассуждает представитель Ubic.
Зачем власти Москвы собирают данные о гражданах
По данным «Би-би-си», у московской мэрии есть около 170 разнообразных информационных систем. С 2012 года из бюджета Москвы на сбор и анализ данных москвичей правительство выделило около 500 млрд руб. (с учетом средств, которые будут потрачены в 2020 году). Как рассказывал изданию бывший сотрудник московского правительства, еще в момент прихода на должность мэра Москвы Сергей Собянин поставил задачу собрать информацию о том, что происходило в разных отраслях. С 2015 года власти столицы закупают у сотовых компаний геоаналитические данные, что позволяет получить достоверную информацию о месте жительства и перемещениях жителей столицы. Эта информация, например, используется при развитии транспортной системы. Система городского видеонаблюдения с системой видеоаналитики помогают сотрудникам правоохранительных органов разыскивать правонарушителей, а городским службам — контролировать качество уборки дворов, тротуаров и дорог и т.д.
Особенно актуальными многочисленные информационные системы Москвы оказались в последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Так, система видеонаблюдения теперь используется для выявления нарушителей карантина. «По итогам межведомственных проверок были аннулированы рабочие пропуска для 23,5 тыс. пациентов с COVID-19 и 36,6 тыс. горожан с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении изоляции, что позволило обезопасить других горожан от инфекции, — рассказал представитель ДИТ. — Благодаря технологиям электронного мониторинга местоположения было зафиксировано порядка 47 тыс. нарушений режима изоляции — то есть случаев, когда пациенты с коронавирусом или симптомами ОРВИ, которые подписали соответствующие документы и обязаны соблюдать карантин, выходили на улицу и подвергали риску заражения остальных жителей».
По мнению Василия Шишкина из НПК «Криптонит», платформа с совместными конфиденциальными вычислениями может быть полезной для развития информационных сервисов, сохраняющих конфиденциальность пользовательских данных. В то же время он отметил, что это новая область, которая на текущий момент не регламентирована российскими и международными стандартами, поэтому ее применение на практике требует ответственности и масштабной экспертизы на этапах проектирования, внедрения и использования криптографических средств.
Вариантов воплощения системы может быть несколько, но до ее запуска сложно сказать, как будет реализован алгоритм совместных вычислений, рассуждает руководитель направления Big Data, ИТ-компании КРОК Егор Осипов. По его словам, если к хранилищу данных ни у кого не будет прямого доступа, то решится фундаментальная проблема утечки данных.