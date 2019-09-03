Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data

Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для изменения законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» гражданина и госконтроль за устройствами интернета вещей. Участникам рынка инициативы пока не нравятся

Фото: Victor J. Blue / Bloomberg

Предложение анализировать большие массивы данных для оперативной корректировки действующих законодательных норм содержится в «Концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики». Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).

Разработка подобной концепции предусмотрена в нацпрограмме «Цифровая экономика». Израйлит подчеркнул, что текст, обсуждаемый с экспертами — это одна из промежуточных версий, «обозначенные темы в настоящее время еще не прошли экспертное обсуждение».

«Основная идея регулирования заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов. Например, если у граждан есть спрос на проезд и остановку транспорта в каком-то определенном месте, то в результате запрета остановки может сократиться поток клиентов в магазины и рестораны. В итоге снизится инвестиционная привлекательность всего района. За счет накопленных на цифровых платформах данных, например сервиса «Яндекс.Карты», можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования», — пояснил Сергей Израйлит. По его словам, такая модель будет эффективнее традиционных способов, когда нормы создаются только на основе человеческого анализа и пожеланий заказчика.

Также в концепции указано, что на законодательном уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о «действиях пользователя в цифровом пространстве». При этом цифровой след авторы документа делят на две категории: «активный» и «пассивный». К первой относится информация, которую пользователь оставляет в социальных сетях и личных кабинетах на сайтах, включая портал госуслуг и банковские ресурсы. К ней относятся, например, ФИО, дата рождения, контакты, место работы, личные фото и видео. Пассивный след — это данные, которые оставляются ненамеренно или вследствие работы соответствующего ПО. Как указано в концепции, это данные, которые собирает операционная система устройства пользователя или поисковик, которым пользуется человек.

Авторы документа считают, что необходимо регламентировать только использование активного «цифрового следа».