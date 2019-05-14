В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети затронули преимущественно жителей Северной Америки и Европы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У Instagram случился сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Всплеск сообщений о проблемах в работе соцсети зафиксирован в 17:00 мск.

Большинство пользователей сообщили о проблемах в отображении новостной ленты (81%), еще 13% — о проблемах со входов в аккаунт, а 5% столкнулись с трудностями в отображении web-версии соцсети.

О сбое сообщали пользователи с западного и восточного побережий США, в Европе — жители Великобритании, Германии, севера Франции, Италии (преимущественно Милан). Проблемы затронули также юзеров из Польши, Хорватии и Венгрии. В Белоруссии о проблемах писали пользователи из Гомеля.

В России с перебоями столкнулись некоторые пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Перми.