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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети затронули преимущественно жителей Северной Америки и Европы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У Instagram случился сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Всплеск сообщений о проблемах в работе соцсети зафиксирован в 17:00 мск.

Большинство пользователей сообщили о проблемах в отображении новостной ленты (81%), еще 13% — о проблемах со входов в аккаунт, а 5% столкнулись с трудностями в отображении web-версии соцсети.

О сбое сообщали пользователи с западного и восточного побережий США, в Европе — жители Великобритании, Германии, севера Франции, Италии (преимущественно Милан). Проблемы затронули также юзеров из Польши, Хорватии и Венгрии. В Белоруссии о проблемах писали пользователи из Гомеля.

В России с перебоями столкнулись некоторые пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Перми.

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Предыдущий раз о сбое в Instagram клиенты сообщили 1 мая. Тогда на проблемы при просмотре новостной ленты и при авторизации сообщили пользователи из США, Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Хорватии и других стран.

В России о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Барнаула и Томска.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Instagram, сбой
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