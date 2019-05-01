Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

В работе Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О неполадках сообщили пользователи из США, Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Хорватии и ряда других стран. Также на проблемы в работе Instagram пожаловались жители ряда российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Барнаула и Томска.

Согласно данным сервиса, большая часть пользователей (53%) испытала проблемы при просмотре новостной ленты, порядка 32% столкнулись с трудностями при авторизации. Еще 14% не смогли зайти на сайт соцсети.

В последний раз с подобными трудностями пользователи Instagram столкнулись в конце марта.