Lenovo показала прототип ноутбука с гибким экраном

Новое устройство можно будет изгибать, используя как планшет или обычный компьютер. Оно должно поступить в продажу в 2020 году

Фото: пресс-служба Lenovo

Lenovo разработала первый в мире ноутбук с гибким экраном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы китайской компании.

Ноутбук войдет в линейку устройств ThinkPad X1. В компании подчеркивают, что речь идет не о планшете, а именно о ноутбуке, обладающем соответствующими мощностью и возможностями.

Проморолик с новым ноутбуком Lenovo опубликовала на своем канале в YouTube. На нем видно, что устройство в форме обычного планшета можно складывать по экрану под разными углами. Перегнув посередине, его можно поставить на стол и использовать как ноутбук: нижняя половина экрана превращается в электронную клавиатуру.

Технология гибких устройств базируется на применении OLED-дисплеев, которые вводит в обращение несколько компаний. С 2013 года Samsung и LG разрабатывают смартфоны с изогнутыми экранами. В январе 2019 года LG представила серийный телевизор с гибким экраном, самостоятельно сворачивающийся в рулон, сообщал The Verge. Начать продажи новинки южнокорейский производитель намеревался этой весной.