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Кнопку SOS в автомобилях привяжут к голосовым помощникам

Глава АО «ГЛОНАСС» заявил о желании оснастить кнопки SOS в машинах «Алисой» и «Марусей»
Кнопки SOS в автомобилях могут связать с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся». Переговоры с «Яндексом» и VK ведет АО «ГЛОНАСС» — оператор системы оповещения при авариях, рассказал в интервью РБК глава этой компании
Фото: Семён Апасов / РИА Новости
Фото: Семён Апасов / РИА Новости

АО «ГЛОНАСС» прорабатывает с «Яндексом» и VK возможность оснастить систему подачи сигнала SOS в автомобилях голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся», сообщил в интервью РБК гендиректор компании Алексей Райкевич.

Он отметил, что это позволит, например, управлять функциями автомобиля: включить радио, изменить температуру в салоне и т.д. «Мы знаем, что «Яндекс» и VK стремятся создавать экосистему, в хорошем смысле проникать в наши дома, а в автомобиле человек проводит много времени», — пояснил Райкевич.

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая при ДТП передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля. Системы SOS с 2017 года должны устанавливаться во все новые и ввозимые в Россию автомобили. В сентябре 2021 года правительство разрешило временно не оснащать машины электроникой, необходимой для работы ЭРА-ГЛОНАСС, из-за дефицита комплектующих. Срок действия моратория несколько раз продлевали: в последний раз — с 1 февраля до 1 июня.

Представитель АО «ГЛОНАСС» уточнил, что в случае интеграции голосовых помощников при нажатии непосредственно тревожной кнопки по-прежнему будет совершаться только экстренный вызов. Базовая функция устройства не изменится: при ДТП произойдет автоматическое срабатывание или водитель нажмет кнопку сам и с ним свяжется оператор call-центра. Помощник же будет активироваться только голосом. Хотя можно будет запрограммировать и голосовую команду через «Алису» и «Марусю», активирующую экстренный вызов.

Представитель VK воздержался от комментариев, но собеседник РБК, знакомый с обсуждением, подтвердил, что переговоры идут, оговорившись, что они находятся на ранней стадии. Представитель «Яндекса» заявил, что они «с «Алисой» в указанном проекте не участвуют».

Сейчас помимо вызова экстренных служб автовладельцы могут подключить к устройству сервис вызова вневедомственной охраны при нападении преступников либо в конфликтных ситуациях или сервис для заказа эвакуатора и техпомощи.

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Расширение функционала кнопки SOS — это часть новой стратегии, которую разработала компания после того, как в ноябре прошлого года у нее сменился гендиректор. Как сообщил Райкевич РБК, в течение двух месяцев в компании планируют вынести стратегию на рассмотрение совета директоров. Среди других новых направлений — расширение автопарка ЭРА-ГЛОНАСС и сфер применения других базовых услуг компании, к которым помимо аварийного оповещения относится мониторинг движения пассажирского транспорта через систему «Мониторинг ЭРА», а также увеличение доли на рынке коммерческого мониторинга. Кроме того, АО «ГЛОНАСС» ведет переговоры с производителями электросчетчиков об оснащении этих приборов сим-картами виртуального мобильного оператора компании. Такие операторы оказывают услуги, используя сети «реальных» операторов, в случае с АО «ГЛОНАСС» — МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Сейчас к виртуальному оператору АО «ГЛОНАСС» подключена часть парка электросамокатов Whoosh, различные вендинговые автоматы и др.

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