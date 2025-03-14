Bloomberg узнал о планах Apple внедрить перевод разговоров в AirPods

Bloomberg: Apple хочет внедрить перевод разговоров в реальном времени в AirPods

Функция может появиться к концу года, она связана с грядущим обновлением операционных систем продуктов Apple. Bloomberg называет его крупнейшим, планируется изменить интерфейс устройств

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Apple собирается внедрить в наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Опция может появиться к концу года, когда выйдет обновление программного обеспечения для AirPods. Эта функция будет связана с обновлением операционной системы iPhone — iOS 19.

Перевод будет работать так: если англоязычный пользователь услышит испанскую речь, то iPhone переведет ее на английский и передаст на AirPods на английском языке. Слова говорящего по-английски переведут на испанский и воспроизведут через динамик iPhone.

Bloomberg отмечает, что Apple собирается расширить и другие возможности перевода в грядущем обновлении своих мобильных устройств. Агентство называет это обновление крупнейшим в истории.

Несколько дней назад Bloomberg писал со ссылкой на источники, что с помощью готовящегося обновления Apple хочет преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей. Изменения войдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием Luck, в macOS 16 — Cheer.

Как предполагается, обновление кардинально изменит внешний вид операционных систем и сделает программные платформы Apple единообразнее, а также упростит управление устройствами. Изменятся стили значков, меню, приложений, окон и системных кнопок. Источники агентства указывали, что в некоторой степени обновление будет ориентировано на программное обеспечение Vision Pro, которое охватывает дополненную и виртуальную реальности.