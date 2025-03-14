Bloomberg узнал о планах Apple внедрить перевод разговоров в AirPods
Apple собирается внедрить в наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Опция может появиться к концу года, когда выйдет обновление программного обеспечения для AirPods. Эта функция будет связана с обновлением операционной системы iPhone — iOS 19.
Перевод будет работать так: если англоязычный пользователь услышит испанскую речь, то iPhone переведет ее на английский и передаст на AirPods на английском языке. Слова говорящего по-английски переведут на испанский и воспроизведут через динамик iPhone.
Bloomberg отмечает, что Apple собирается расширить и другие возможности перевода в грядущем обновлении своих мобильных устройств. Агентство называет это обновление крупнейшим в истории.
Несколько дней назад Bloomberg писал со ссылкой на источники, что с помощью готовящегося обновления Apple хочет преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей. Изменения войдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием Luck, в macOS 16 — Cheer.
Как предполагается, обновление кардинально изменит внешний вид операционных систем и сделает программные платформы Apple единообразнее, а также упростит управление устройствами. Изменятся стили значков, меню, приложений, окон и системных кнопок. Источники агентства указывали, что в некоторой степени обновление будет ориентировано на программное обеспечение Vision Pro, которое охватывает дополненную и виртуальную реальности.
Читайте РБК в Telegram.
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов