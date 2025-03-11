Bloomberg узнал о «самой кардинальной» в истории Apple трансформации

Apple планирует кардинально изменить интерфейс операционных систем, пишет Bloomberg. За счет трансформации компания, которая продолжает восстанавливаться после пандемии, рассчитывает значительно увеличить продажи

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Американская корпорация Apple готовится представить одно из крупнейших обновлений программного обеспечения в истории компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Основная ее цель, по данным агентства, — преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac для нового поколения пользователей.

По словам собеседников Bloomberg, обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит внешний вид операционных систем и сделает программные платформы Apple единообразнее, а управление устройствами должно стать проще. Предусмотрено обновление стиля значков, меню, приложений, окон и системных кнопок. Источники агентства отмечают, что в некоторой степени обновление будет ориентировано на программное обеспечение Vision Pro, которое охватывает дополненную и виртуальную реальности.

Предполагается, что изменения войдут в iOS 19 и iPadOS 19 под кодовым названием Luck, а также в macOS 16, которая получила название Cheer. Программное обеспечение станет самым значительным обновлением Mac со времен операционной системы Big Sur в 2020 году, а для iPhone это будет «самое крупное обновление со времен iOS 7 в 2013-м», пишет Bloomberg.

Новый интерфейс призван помочь стимулировать спрос на продукцию Apple. Доходы компании замедлились после всплеска расходов на технологии в эпоху пандемии и рост восстанавливается лишь постепенно, отмечает агентство. Продажи iPhone, который остается крупнейшим источником дохода для Apple, неожиданно упали во время последнего праздничного сезона.

По итогам первого квартала 2025 финансового года (завершился в декабре 2024-го), выручка Apple выросла на 4% и составила $124,3 млрд. О финансовых показателях она отчиталась после того, как исследовательская компания Canaly сообщила о падении продаж iPhone на китайском рынке. Согласно расчетам Canaly, по итогам 2024 года Apple опустилась на третье место по количеству проданных смартфонов в Китае, уступив лидерство Vivo и Huawei. На фоне сообщения акции американской компании рухнули более чем на 4%, до $228,26 за бумагу, что стало худшим падением с августа прошлого года.