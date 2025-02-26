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Новые законы в России ,  
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Минтранс подготовил проект о возрастных ограничениях для самокатчиков

Сюжет
Новые законы в России
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Правила для самокатов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство транспорта России предложило на законодательном уровне ввести возрастные ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Валентина Иванова.

«Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем смотреть и вводить регулирование тоже <...> будем», — сказал Иванов в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

По его словам, соответствующий законопроект рассмотрело правительство, теперь он находится на доработке.

Минтранс решил запретить управлять электросамокатами детям до 16 лет
Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Минтранс подготовил предложения по возрастным ограничениям в ноябре 2024 года. Ведомство, в частности, выступило за запрет на вождение электросамокатов детьми младше 16 лет. Сейчас управлять этим транспортным средством можно с 14 лет.

По данным SuperJob, разрешение пользоваться электросамокатами только с 16 лет поддержал каждый второй россиянин, а каждый четвертый и вовсе посчитал, что лучше запретить пользоваться СИМ до достижения 18 лет.

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Теги
электросамокат Минтранс возрастное ограничение Дети правительство
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