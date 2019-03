Эксперты нашли уязвимости на сайте Fila

На сайте магазина, а также еще по меньшей мере на восьми сайтах в Великобритании и США обнаружен новый вредоносный код, который мог привести к краже данных пользователей. В Group-IB отмечают, что этот код пока мало изучен

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила вредоносный код, предназначенный для кражи платежных данных клиентов в интернет-магазинах Великобритании и США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Group-IB называет этот код GMO, он представляет собой новый JavaScript-сниффер (JS). Он был обнаружен на сайте производителя спортивных товаров Fila. Код мог привести к краже платежных реквизитов не менее 5,6 тыс. клиентов за последние четыре месяца. В компании считают, что GMO JS-сниффер, предположительно, собирал платежные данные клиентов с ноября 2018 года.

Ранее этот код обнаруживали на сайте и в мобильном приложении британской авиакомпании British Airways (всего злоумышленники получили данные 380 тыс. человек в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года) и американской компании по продаже билетов Ticketmaster. Киберпреступникам удалось заполучить доступ к личным данным посетителей сайтов, включая данные карт, имена и учетные данные.

«JavaScript-сниффер начинает работу, как только клиент попадает на страницу оформления заказа и переходит к оплате по карте. Вредоносный код, внедренный в страницу, перехватывает данные карты и персональную информацию жертвы, после чего отправляет их на сервер злоумышленников — гейт. В цепочке передачи данных со сниффера может быть использовано несколько уровней гейтов, расположенных на разных серверах или взломанных сайтах, что усложняет задачу обнаружения конечного сервера злоумышленников. Однако в некоторых случаях административная панель расположена на том же хосте, что и гейт для сбора украденных данных», — пояснили в Group-IB.

«Этот тип атак особо опасен, учитывая, что он может быть применен практически к любому сайту по сетевым продажам по всему миру», — отмечается в докладе. В Group-IB также обнаружили еще несколько компаний, сайты которых заражены GMO JS-сниффер: Jung Lee NY, Forshaw, Absolute New York, New Orleans Cajun Foods, Get RXd и Safe Harbor Computers.