Sky сообщил о причастности разведки России к краже данных британской НПО

Кибератака, за которой «весьма вероятно» стоит российская разведка, произошла еще в ноябре прошлого года, каждые несколько недель личные файлы сотрудников появлялись в Сети, передает канал. В России отвергают обвинения

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Национальное криминальное агентство Великобритании ведет расследование дела о кибератаке на Институт государственного управления (неправительственная организация), за которой может стоять ГРУ (ранее так называлось Главное управление Генштаба ВС РФ). Об этом сообщают источники телеканала Sky News. В ноябре неизвестные хакеры взломали систему института и похитили файлы. Организация «пытается противостоять российской дезинформации», отмечает телеканал.

Похищенные файлы, содержащие имена сотрудников института, домашние адреса, банковские реквизиты и другую личную информацию, использовались «СМИ, которые финансируются Кремлем, чтобы обвинить Британию в проведении теневых операций для разжигания антироссийских настроений во всем мире», рассказал телеканалу один из пострадавших. По его словам, неизвестные несколько раз проникали в его дом и перемещали там предметы. «Все это часть большой игры, заключающейся в оказании психологического давления», — заявил сотрудник.

Кибератака могла последовать в ответ на обещание британских властей «пролить свет» на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и раскрыть «тайную деятельность» российской разведки, утверждают источники.

Весь контент с сайта Института государственного управления был удален на время расследования, говорится на странице организации. «Предварительные данные показывают, что взлом был частью кампании по подрыву работы программы по обеспечению целостности в области исследования, пропаганды и противодействия угрозе дезинформации и другим формам гибридной войны для европейских демократий», — говорится в сообщении на сайте.

Соучредитель организации и бывший чиновник Минобороны Великобритании Кристофер Донелли в интервью Sky News заявил, что, по его мнению, за кибератакой стоит ГРУ, хотя у него нет «доказательств для суда».