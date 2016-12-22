Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России

Появление монополиста на рынке 5G-связи станет катастрофой для рынка, уверен гендиректор «ВымпелКома». По его словам, операторы не смогут конкурировать при ограничении доступа к сетям пятого поколения

Василь Лацанич (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Государство владеет сейчас ограниченным ресурсом для развития сетей 5G, поэтому есть вероятность, что все частоты для развития сетей нового типа получит один оператор, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич. Он считает, что такой исход станет катастрофой для рынка.

«Может получиться история, с которой мы уже сталкивались, когда одному оператору были выданы частоты, а остальные, как говорится, зубы на полку, потому что не на чем работать. Мы уже видели эту проблему, но новых вариантов ее решения, которые нас бы устраивали, не появилось», — заявил он.

​«Дело в том, что во всей информации, которую мы собрали, у государства сейчас крайне ограничен ресурс для 5G. Всего есть три блока частот, один из которых рассматривается для развития сети в Китае (это выше 4 МГц). У нас это диапазоны 3,4–3,8 ГГц, так называемый C-band, и миллиметровый диапазон — 22 ГГц и выше. Миллиметровый диапазон в принципе доступен, и, насколько нам известно, государство, в принципе, было бы готово его давать. Проблема только в том, что на миллиметровом диапазоне в наших условиях застройки, географии, конфигурации и архитектуры сетей что-то сделать практически невозможно. Более или менее рабочим диапазоном является C-band, но сейчас в нем можно в разумные сроки расчистить частоты только для одной лицензии, хотя спрос есть минимум на четыре», — пояснил Лацанич.

Он добавил, что появление монополиста на рынке станет катастрофой, это убьет конкуренцию. «Как только появляется монополист, конкуренция, естественно, останавливается, а проникновение услуг перестанет расти. Я считаю, что, если это будет один оператор, а также если будут сделаны какие-то связи между операторами, но они будут иметь ограниченные доступы к этим сетям, мы не сможем конкурировать», — заверил топ-менеджер.

Как ранее писал РБК, представители «большой четверки» уже обсуждали на встрече в Минкомсвязи подготовленную ведомством «Концепцию 5G», которая предусматривает создание крупнейшими мобильными операторами консорциума для строительства единой национальной сети пятого поколения.

Консорциум будет держателем частот, он же будет проводить мероприятия по их конверсии (перевод работающих на этих частотах средств в другие диапазоны, чтобы можно было запустить мобильную связь). При этом консорциум должен будет предоставлять операторам доступ к частотному ресурсу для строительства сетей 5G «на заранее оговоренной справедливой и недискриминационной основе», предложили в министерстве.

Авторы концепции подсчитали, что общие затраты операторов «большой четверки» для развертывания сетей 5G в Москве к 2024 году могут составить 41 млрд руб. при преимущественно самостоятельном строительстве сетей, 29 млрд руб. при использовании части инфраструктуры совместно и 19 млрд руб. при развитии единой национальной сети. В городах-миллионниках речь будет идти о 163 млрд руб., 114 млрд руб. и 72 млрд руб. соответственно.