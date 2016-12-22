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Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России
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Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России
Технологии и медиа, 08:26
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Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России
Появление монополиста на рынке 5G-связи станет катастрофой для рынка, уверен гендиректор «ВымпелКома». По его словам, операторы не смогут конкурировать при ограничении доступа к сетям пятого поколения
Василь Лацанич (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Государство владеет сейчас ограниченным ресурсом для развития сетей 5G, поэтому есть вероятность, что все частоты для развития сетей нового типа получит один оператор, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич. Он считает, что такой исход станет катастрофой для рынка.

«Может получиться история, с которой мы уже сталкивались, когда одному оператору были выданы частоты, а остальные, как говорится, зубы на полку, потому что не на чем работать. Мы уже видели эту проблему, но новых вариантов ее решения, которые нас бы устраивали, не появилось», — заявил он.

​«Дело в том, что во всей информации, которую мы собрали, у государства сейчас крайне ограничен ресурс для 5G. Всего есть три блока частот, один из которых рассматривается для развития сети в Китае (это выше 4 МГц). У нас это диапазоны 3,4–3,8 ГГц, так называемый C-band, и миллиметровый диапазон — 22 ГГц и выше. Миллиметровый диапазон в принципе доступен, и, насколько нам известно, государство, в принципе, было бы готово его давать. Проблема только в том, что на миллиметровом диапазоне в наших условиях застройки, географии, конфигурации и архитектуры сетей что-то сделать практически невозможно. Более или менее рабочим диапазоном является C-band, но сейчас в нем можно в разумные сроки расчистить частоты только для одной лицензии, хотя спрос есть минимум на четыре», — пояснил Лацанич.

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Он добавил, что появление монополиста на рынке станет катастрофой, это убьет конкуренцию. «Как только появляется монополист, конкуренция, естественно, останавливается, а проникновение услуг перестанет расти. Я считаю, что, если это будет один оператор, а также если будут сделаны какие-то связи между операторами, но они будут иметь ограниченные доступы к этим сетям, мы не сможем конкурировать», — заверил топ-менеджер.

Как ранее писал РБК, представители «большой четверки» уже обсуждали на встрече в Минкомсвязи подготовленную ведомством «Концепцию 5G», которая предусматривает создание крупнейшими мобильными операторами консорциума для строительства единой национальной сети пятого поколения.

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Консорциум будет держателем частот, он же будет проводить мероприятия по их конверсии (перевод работающих на этих частотах средств в другие диапазоны, чтобы можно было запустить мобильную связь). При этом консорциум должен будет предоставлять операторам доступ к частотному ресурсу для строительства сетей 5G «на заранее оговоренной справедливой и недискриминационной основе», предложили в министерстве.

Авторы концепции подсчитали, что общие затраты операторов «большой четверки» для развертывания сетей 5G в Москве к 2024 году могут составить 41 млрд руб. при преимущественно самостоятельном строительстве сетей, 29 млрд руб. при использовании части инфраструктуры совместно и 19 млрд руб. при развитии единой национальной сети. В городах-миллионниках речь будет идти о 163 млрд руб., 114 млрд руб. и 72 млрд руб. соответственно.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: 5G , мобильная связь , Интернет
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