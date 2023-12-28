«Известия» узнали подробности дела замглавы «Роскосмоса» Фролова

Замглавы «Роскосмоса» Олега Фролова 22 декабря арестовали по делу о мошенничестве на 435 млн руб. Дело может быть связано с неисполнением контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд руб.

Олег Фролов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контракт, заключенный в 2019 году АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) с компанией «Компьюлинк» стоимостью 1,1 млрд руб., мог стать причиной ареста заместителя гендиректора по реализации государственной программы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Фролова и двух его сообщников (их имена не раскрывались) 22 декабря арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как полагает следствие, замглавы «Роскосмоса» вступил с ними в сговор, и во время исполнения контракта «они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.».

По данным «Известий», речь идет о контракте на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению объекта капстроительства — корпуса № 13 ВНИИЭМ на Вольной улице. Цена контракта составила более 1,1 млрд руб. Победителем и единственным участником аукциона стала компания «УСП Компьюлинк» (актуальное наименование «Инфралинк»).

Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики (ВНИИЭМ) был основан осенью 1941 года как завод для разработки и выпуска электротехнических средств для обороны столицы. Также ВНИИЭМ участвовал в разработке электротехнического оборудования ракет-носителей, здесь создавались первый пилотируемый космический корабль «Восток», метеорологические спутники и др. Сегодня имеет статус НИИ.

Согласно сметным документам, подрядчику предстояло сначала демонтировать старый корпус, а затем построить новое здание, провести кабельные сети, канализацию, водопровод, отопление, вентиляцию, монтажные работы, возвести временные постройки, благоустроить, озеленить площадку, сделать дорогу и тротуар. При этом траты на оборудование составили большую часть стоимости заказа — более 645 млн руб. Следствие настаивает, что именно при закупке оборудования и было совершено хищение.

Задачи по реконструкции необходимо было выполнить до конца года, однако работы не завершены по сей день, говорится в статье. Предприятие «Инфралинк» уже признало себя банкротом, идут судебные тяжбы по поводу работ над 13-м корпусом.

Газета также выяснила, что изначально на заказ претендовали две компании — «Компьюлинк» и ООО «Атлантикпро», которую отсеяла комиссия. «Атлантикпро» тогда обратилась с жалобой на процедуру проведения аукциона в ФАС. В обращении к регулятору компания ссылалась на необоснованные и незаконные, с ее точки зрения, дополнительные условия допуска к проекту. Как отмечает газета, компания была ликвидирована в 2023 году, хотя до этого активно подавала жалобы в ФАС на различные нарушения при проведении госзакупок — всего 71 дело.

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Конечным же бенефициаром «Компьюлинка» на момент победы в тендере был бизнесмен Михаил Лящ, говорится в статье. Его компания подала заявку на участие в конкурсе спустя несколько месяцев после того, как сам он вышел из следственного изолятора: его обвиняли в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

По данным СПАРК, почти одновременно с контрактом на реконструкцию 13-го корпуса компания «Инфралинк» (ныне банкрот) получила контракт от АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» на сумму 4,2 млрд руб. (реконструкция и техническое перевооружение испытательной базы двигателя РД-191). «Компьюлинк» также стал подрядчиком РКК «Энергия» на постройку зданий для испытательного комплекса (пилотируемая тематика, стоимость госзаказа почти 1 млрд руб.), а позже компания получила контракт на реконструкцию зданий КБ «Арсенал» (почти 200 млн).

Следствие считает, что без использования должностных полномочий курирующего подобные проекты замдиректора «Роскосмоса» Олега Фролова хищение средств было бы невозможным. В то же время в самой госкорпорации Фролов снискал репутацию дисциплинированного и осторожного чиновника, пишет газета. Источник в отрасли сказал изданию, что контракты обычно проходят согласования с отделом безопасности, экономистами и юристами, «просто взять и заключать с компанией «Рога и копыта» вы ничего не можете, размахивая корочкой замгендиректора».

Фролов — генерал-лейтенант запаса. В разные годы он возглавлял Военно- космическую академию им. А.Ф. Можайского, Главное управление вооружения армии, а в 2012–2013 годах был первым заместителем главы «Роскосмоса». В 2015 году Фролов вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии. В 2018 году стал исполнительным директором «Роскосмоса» по реализации оборонных программ. Он награжден орденом «За военные заслуги» (2005) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996).

Помимо Фролова, 22 декабря по этой же статье был арестован генеральный директор научно-производственного предприятия (НПП) «Геофизика-космос» Евгений Фомичев. Это крупнейшее российское предприятие в космической отрасли. Устройства «Геофизики-космоса» установлены почти во всех российских космических аппаратах.

Как уточнили в Басманном суде, по версии следствия, Фомичев «вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий». Этот фонд создан правительством, он регулирует отношения между застройщиками и дольщиками.