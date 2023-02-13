Пригожин заявил о подбитом Су-24, на котором он совершал вылет в Бахмут

6 февраля пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24. По словам Пригожина, ВСУ подбили самолет, однако пилоту «чудом» удалось его посадить

Фото: Billy Mallard / Reuters

Самолет Су-24, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произвел боевой вылет 6 февраля, был подбит украинской ПВО, однако пилоту «чудом» удалось приземлить горящую машину. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина со ссылкой на его заявление.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — рассказал Пригожин в ответ на вопрос о сбитом над Бахмутом самолете.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» 6 февраля опубликовала видео, на котором Пригожин производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 «для бомбардировки ВСУ в Бахмуте» (российское название — Артемовск). На видео Пригожин «передает привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому и приглашает его «встретиться в небе». «Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил он.

Артемовск служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город, в том числе с применением авиации, ведутся уже несколько месяцев. В начале февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в его северной части.

12 февраля Пригожин заявил о взятом бойцами ЧВК поселке Красная Гора, который прилегает к Артемовску. Тогда он подчеркнул, что в операции участвовали исключительно бойцы ЧВК «Вагнер», которые сосредоточены именно на артемовском направлении.

По его словам, после установления контроля над Соледаром и «массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно». «Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», — заявил основатель ЧВК. Он отметил, что в радиусе 50 км от города есть только бойцы этой структуры.