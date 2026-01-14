Стал известен бюджет «Чебурашки-2»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Бюджет российского фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко составил 1 499 492 792 руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Прокат фильма стартовал 1 января и побил рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы. Только в первый день его посмотрели более 878 тыс. зрителей. В среду, 14 января, по состоянию на 20:15 мск на счету картины было 5 106 692 983 руб., а количество зрителей превысило 2,7 млн.

Одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат вышли еще два релиза — «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина. По данным на 14 января, они собрали по 2,1 млрд руб. При этом бюджет «Буратино» составил 1,3 млрд руб.

Премьера первой части «Чебурашки» Дьяченко состоялась 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. По данным ЕАИС, сборы картины превысили 6,7 млрд руб., а бюджет — более 849 млн руб.

