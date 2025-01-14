 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Билайн» заявил, что сбои происходят по не зависящим от них причинам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сеть «Билайна» на фоне массового сбоя в работе телекоммуникационных систем в России работает штатно. Об этом РБК сообщили в компании.

«Возможные проблемы с доступом в интернет происходят по не зависящим от нас причинам», — указали там.

В МТС в свою очередь отказались от комментариев.

Масштабный сбой произошел в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

14 января днем в России произошел крупный сбой в работе телекоммуникационных провайдеров. Пользователи Москвы и Подмосковья, подключенные к различным операторам, жаловались на перебои с интернет-соединением и мобильными приложениями. Проблемы затронули сайты Google, «Википедии», РЖД, а также сервисы мониторинга сбоев и банковские приложения. Сбой также повлиял на работу почтового сервиса Outlook и сервисов госуслуг.

Проблемы фиксировались у операторов «Акадо», «Теле-2», МГТС и «Ростелеком». Из других регионов страны жалоб не поступало, а пользователи за рубежом не сталкивались с трудностями при доступе к сайтам.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
сбой связи Россия Интернет сотовые операторы Билайн
Материалы по теме
В Telegram после Нового года произошел сбой
Технологии и медиа
В работе ChatGPT произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе Steam произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 18:11
Разработчики TON объявили об экспансии блокчейна в США. С чего они началиКрипто, 19:04
КХЛ оштрафовала Радулова за плевок в арбитра в матче против СКАСпорт, 18:49
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:49
Суд снизил штрафы осужденным за рекордную для России взятку до ₽4,5 млрдОбщество, 18:39
Экс-помощник Черчесова стал тренером одного из лидеров Первой лигиСпорт, 18:36
НАТО решило «радикально» усилить присутствие на БалтикеПолитика, 18:33
В 2024 году застройщики повторили рекорд открытия продаж в новостройкахНедвижимость, 18:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Футболиста «Севильи» задержали за намеренное получение желтых карточекСпорт, 18:15
Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в РунетеТехнологии и медиа, 18:12
«Велес Капитал» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на I кварталИнвестиции, 18:05
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:59
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
Инвесторы пожаловались на сложности с доступом в приложения брокеровИнвестиции, 17:53
В НАТО решили создать флот беспилотников для контроля за БалтикойПолитика, 17:52