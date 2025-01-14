«Билайн» заявил, что сбои происходят по не зависящим от них причинам
Сеть «Билайна» на фоне массового сбоя в работе телекоммуникационных систем в России работает штатно. Об этом РБК сообщили в компании.
«Возможные проблемы с доступом в интернет происходят по не зависящим от нас причинам», — указали там.
В МТС в свою очередь отказались от комментариев.
14 января днем в России произошел крупный сбой в работе телекоммуникационных провайдеров. Пользователи Москвы и Подмосковья, подключенные к различным операторам, жаловались на перебои с интернет-соединением и мобильными приложениями. Проблемы затронули сайты Google, «Википедии», РЖД, а также сервисы мониторинга сбоев и банковские приложения. Сбой также повлиял на работу почтового сервиса Outlook и сервисов госуслуг.
Проблемы фиксировались у операторов «Акадо», «Теле-2», МГТС и «Ростелеком». Из других регионов страны жалоб не поступало, а пользователи за рубежом не сталкивались с трудностями при доступе к сайтам.
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