«Ростелеком» исключил связь сбоя в Рунете со своими сетями
Проблемы с доступом к интернет-сайтам в России не связаны с сетью компании «Ростелеком». Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.
Масштабный сбой в Рунете произошел около 17.00 мск. Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.
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