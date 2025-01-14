«Ростелеком» исключил связь сбоя в Рунете со своими сетями

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Проблемы с доступом к интернет-сайтам в России не связаны с сетью компании «Ростелеком». Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Масштабный сбой в Рунете произошел около 17.00 мск. Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.

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