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АвтоВАЗ сообщил о повышении цен на машины

Цены повысят на 1,8% и их изменение затронет две модели — Lada Granta и Niva Legend, сообщили в АвтоВАЗе
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada. Об этом в компании сообщили Autonews.ru.

Повышение затронуло две модели — Lada Granta и Niva Legend. «В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — говорится в сообщении компании.

АвтоВАЗ предупреждал о повышении цен на машины в конце 2024 года. В начале 2025 года дилеры сообщали, что цены повысятся на весь модельный ряд. Однако компания уточнила, что повышение коснется только Lada Granta и Niva Legend.

Стали известны новые цены на Lada Granta и Lada Vesta после подорожания
Бизнес
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Согласно данным продавцов, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн руб. Раньше цена модели составляла от 700 тыс. до 1,3 млн. При подорожании за лифтбек придется отдать уже от 737,5 тыс. до 1,38 млн, а кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн. Трехдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 млн до 1,21 млн руб. Сейчас — от 981 тыс. до 1,16 млн.

АвтоВАЗ повышал цены на машины в прошлом году дважды. По итогам года компания выпустила 525 тыс. автомобилей. «Сейчас в среднем в месяц продаем плюс-минус 40 тыс. автомобилей — и это рекорды по продажам Lada за последние десять лет в абсолютных цифрах», — говорил в интервью РБК глава компании Максим Соколов.

Глава АвтоВАЗа — РБК: «Lada конкурирует со всеми, кто не Lada»
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Максим Соколов

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Lada АвтоВАЗ цены Автомобили повышение цены
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