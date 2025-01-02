Стали известны новые цены на Lada Granta и Lada Vesta после подорожания
АвтоВАЗ уже с 14 января поднимет цены на ряд своих моделей, включая самые продаваемые — Lada Granta и Lada Vesta, сообщает журнал Авто.ру со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. Такие же цены приводит Motor.ru.
Исходя из этого прайс-листа, цены на автомобили АвтоВАЗа будут выглядеть следующим образом:
- седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн руб. Сейчас цена модели: от 700 тыс. до 1,3 млн. При подорожании за лифтбек придется отдать уже от 737,5 тыс. до 1,38 млн, а кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн.;
- седан Lada Vesta будет стоить 1,46–1,98 млн руб. Сейчас — 1,24–1,96 млн. Кросс-седа — 1,74–2,07 млн, за обычный универсал — 1,64–2,11 млн, за кросс-универсал — 1,86–2,19 млн.;
- трехдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 млн до 1,21 млн руб. Сейчас — от 981 тыс. до 1,16 млн.;
- удлиненная Lada Aura в цене не поменяется, модель вышла на рынок меньше двух месяцев назад. Равно как Lada Largus во всех версиях и внедорожник Niva Travel, на которые продолжат действовать цены от 22 ноября.
РБК направил запрос в АвтоВАЗ.
В 2024 году АвтоВАЗ дважды повышал цены на Lada. Автомобили в среднем подорожали на 4,3%. 4 декабря глава компании Максим Соколов заявил, что повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для россиян почти недоступными. В том же месяце он анонсировал повышение цен на некоторые модели в 2025 году на уровне ниже инфляции.
По итогам 2024 года АвтоВАЗ выпустил 525 тыс. автомобилей. В сентябрьском интервью РБК Соколов говорил, что сейчас в среднем в месяц компания продает порядка 40 тыс. автомобилей — и это рекорды по продажам Lada за последние десять лет в абсолютных цифрах. «Но тем не менее доля все-таки снижается — сейчас она ниже 30%, и я уверен, что после сентябрьского всплеска она, возможно, приблизится даже к 25%. Она приблизится к диапазону, в котором бренд Lada существовал в предыдущие 15 лет», — говорил он.
После ухода глобальных партнеров в 2022 году заводы АвтоВАЗа приостанавливали производство до налаживания новых цепочек поставок комплектующих (производство частично возобновилось летом 2022 года, перезапуск линии Lada Vesta состоялся в марте 2023 года). В результате в 2022 году продажи Lada упали на 46,2%, до 188,6 тыс. штук. В 2023 году предприятие реализовало уже 352,6 тыс. автомобилей. Производственный план на 2024 год составлял около 500 тыс. машин. Финансовые результаты за 2023 год не раскрывались. Однако президент АвтоВАЗа отмечал, что компания завершила 2023 год с прибылью и остается финансово стабильной.
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