Стали известны новые цены на Lada Granta и Lada Vesta после подорожания

Согласно обновленному прайс-листу, с 14 января подорожают флагманские модели АвтоВАЗа — Lada Granta и Lada Vesta — на 20–40 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Без изменения останутся цены на Lada Aura, Largus и Niva Travel

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

АвтоВАЗ уже с 14 января поднимет цены на ряд своих моделей, включая самые продаваемые — Lada Granta и Lada Vesta, сообщает журнал Авто.ру со ссылкой на обновленный прайс-лист компании. Такие же цены приводит Motor.ru.

Исходя из этого прайс-листа, цены на автомобили АвтоВАЗа будут выглядеть следующим образом:

седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн руб. Сейчас цена модели: от 700 тыс. до 1,3 млн. При подорожании за лифтбек придется отдать уже от 737,5 тыс. до 1,38 млн, а кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн.;

седан Lada Vesta будет стоить 1,46–1,98 млн руб. Сейчас — 1,24–1,96 млн. Кросс-седа — 1,74–2,07 млн, за обычный универсал — 1,64–2,11 млн, за кросс-универсал — 1,86–2,19 млн.;

трехдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 млн до 1,21 млн руб. Сейчас — от 981 тыс. до 1,16 млн.;

удлиненная Lada Aura в цене не поменяется, модель вышла на рынок меньше двух месяцев назад. Равно как Lada Largus во всех версиях и внедорожник Niva Travel, на которые продолжат действовать цены от 22 ноября.

РБК направил запрос в АвтоВАЗ.

В 2024 году АвтоВАЗ дважды повышал цены на Lada. Автомобили в среднем подорожали на 4,3%. 4 декабря глава компании Максим Соколов заявил, что повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для россиян почти недоступными. В том же месяце он анонсировал повышение цен на некоторые модели в 2025 году на уровне ниже инфляции.

По итогам 2024 года АвтоВАЗ выпустил 525 тыс. автомобилей. В сентябрьском интервью РБК Соколов говорил, что сейчас в среднем в месяц компания продает порядка 40 тыс. автомобилей — и это рекорды по продажам Lada за последние десять лет в абсолютных цифрах. «Но тем не менее доля все-таки снижается — сейчас она ниже 30%, и я уверен, что после сентябрьского всплеска она, возможно, приблизится даже к 25%. Она приблизится к диапазону, в котором бренд Lada существовал в предыдущие 15 лет», — говорил он.