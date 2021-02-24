Сыгравший в «Холопе» сербский актер стал гражданином России

Милош Бикович получил известность, исполнив роли в фильмах «Духless 2» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон». Картина «Холоп», в которой актер сыграл главную роль, стала самым кассовым фильмом в истории России

Милош Бикович (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в самом кассовом российском фильме («Холоп»), получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии», — говорится в указе.

Помимо «Холопа» Бикович получил известность благодаря ролям в фильмах «Отель «Белград», «Духless 2», «Балканский рубеж» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон». В России карьера Биковича началась с участия в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко, стартовавшая в прокате 26 декабря 2019 года, стала самым кассовым фильмом в истории России и первой из отечественных картин собрала в прокате ₽3 млрд. До этого рекордные цифры по сборам были у фильма «Движение вверх», который в 2017–2018 годах собрал в прокате 2,944 млрд руб.