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Сыгравший в «Холопе» сербский актер стал гражданином России

Милош Бикович получил известность, исполнив роли в фильмах «Духless 2» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон». Картина «Холоп», в которой актер сыграл главную роль, стала самым кассовым фильмом в истории России
Милош Бикович
Милош Бикович (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в самом кассовом российском фильме («Холоп»), получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 г. в Сербии», — говорится в указе.

Помимо «Холопа» Бикович получил известность благодаря ролям в фильмах «Отель «Белград», «Духless 2», «Балканский рубеж» и «Лед», а также сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон». В России карьера Биковича началась с участия в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко, стартовавшая в прокате 26 декабря 2019 года, стала самым кассовым фильмом в истории России и первой из отечественных картин собрала в прокате ₽3 млрд. До этого рекордные цифры по сборам были у фильма «Движение вверх», который в 2017–2018 годах собрал в прокате 2,944 млрд руб.

Всего в новейшей истории отечественного кинопроката (с 2004 года, когда начался подсчет российского бокс-офиса) планку 2 млрд руб. удалось преодолеть лишь восьми картинам, в том числе трем российским. Помимо «Движения вверх» и «Холопа» больше 2 млрд руб. сумела заработать военная драма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова.

Больше «Холопа» в России собрал только голливудский «Аватар» (более 3,6 млрд руб.), который вышел в прокат в 2009 году. Среди других зарубежных фильмов наиболее кассовыми в России также становились картины «Мстители. Финал» и ремейк мультфильма «Король Лев».

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Автор
Михаил Юшков
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