Технологии и медиа , 14 янв, 02:58
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В работе Instagram произошел сбой
Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Instagram, следует из данных сайта Downdetector.
Сообщение о проблемах начали поступать около 1:00 мск и к 1:15 было уже более 1,3 тыс отчетов о сбоях. После этого количество сообщений начало снижаться, но около 2:00 снова произошел всплеск жалоб.
Большинство пользователей (65%) сообщают о проблемах в работе сайта, еще 24% столкнулись с проблемами с лентой новостей и 10% испытывали трудности с входом в Instagram. В комментариях пользователи уточняли, что у них не обновляется лента, а также не показываются уведомления, фотографии, не отправляются сообщения.
О проблемах сообщали жители США, Канады, Великобритании и других стран.
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