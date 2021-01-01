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В работе приложений Facebook Messenger и Instagram произошел сбой

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Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters

В работе приложения Messenger Facebook произошел сбой. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса Downdetector, 51% пользователей не могут получить или отправить сообщение, 31% испытывают проблемы с подключением к серверу, еще около 17% не могут войти в мессенджер. Наибольшее число жалоб поступает от пользователей с территории Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин.

Кроме того, на сбой в работе мессенджера жалуются и некоторые пользователи Twitter. Они сообщают о невозможности отправлять и принимать сообщения.

Кроме того некоторые пользователи жалуются на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Согласно данным Downdetector, с проблемами в работе Instagram столкнулись пользователи Нидерландов, Испании, Чехии, Германии, Великобритании и других европейских стран.

 

«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности, отправляя сообщения в Messenger и Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», — заявил представитель компании Facebook РБК.

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Фото:Jeff Chiu / AP

Ранее, 17 сентября, со сбоем в работе социальных сетей Instagram и Facebook столкнулись российские пользователи. По информации Downdetector, резкий рост жалоб начался около 21:00 по московскому времени. Похожую картину можно наблюдать и в США, Италии, Нидерландах и других странах. В Instagram у пользователей не загружался контент. В Facebook проблемы касались загрузки сайта.

Facebook сбой мессенджер
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