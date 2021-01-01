В работе приложений Facebook Messenger и Instagram произошел сбой

Фото: Stephen Lam / Reuters

В работе приложения Messenger Facebook произошел сбой. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса Downdetector, 51% пользователей не могут получить или отправить сообщение, 31% испытывают проблемы с подключением к серверу, еще около 17% не могут войти в мессенджер. Наибольшее число жалоб поступает от пользователей с территории Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин.

Кроме того, на сбой в работе мессенджера жалуются и некоторые пользователи Twitter. Они сообщают о невозможности отправлять и принимать сообщения.

Кроме того некоторые пользователи жалуются на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Согласно данным Downdetector, с проблемами в работе Instagram столкнулись пользователи Нидерландов, Испании, Чехии, Германии, Великобритании и других европейских стран.