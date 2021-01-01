Пользователи Google пожаловались на сбой

Пользователи Google из ряда стран пожаловались на сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Перебои в работе наблюдались в таких странах, как США, Мексика, Канада, Дания. Больше всего жалоб поступило из США (около 600) и Канады (более 80).

В основном у пользователей возникли проблемы с поисковиком (57%) и входом в аккаунты (42%).

Ранее сбой произошел в приложении Messenger Facebook. 51% пользователей сообщали, что не могут получить или отправить сообщение, у 31% были проблемы с подключением к серверу, еще около 17% не могли войти в мессенджер. Наибольшее число жалоб поступало от пользователей из Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин.