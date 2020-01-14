Сервис доставки продуктов из магазинов Golama объявил о закрытии

Сервис доставки еды из магазинов Golama закрывается с 15 января 2020 года. От инвестиций в проект отказалась «дочка» ВЭБ.РФ VEB Ventures, выяснил РБК

Фото: golamago / Twitter

Сервис доставки еды Golama объявил о своем закрытии с 15 января 2020 года. «Новость неприятная, но мы были рады доставлять вам продукты!» — сообщается в официальном аккаунте в Instagram.

На момент публикации в пресс-службе компании не ответили на запрос РБК. Источник РБК, близкий к Golama, подтвердил закрытие сервиса.

Сооснователь группы компаний «Везет» Евгений Львов запустил сервис Golamago (затем был переименован в Golama) в марте 2018 года. В январе 2019 года компания привлекла 150 млн руб., при этом имена частных инвесторов не раскрывались. При этом, по данным СПАРК, у ООО «Лама Маркет» — десять учредителей. Самый крупный пакет — 39,7% — принадлежит Владимиру Ямбуренко. Выручка «Лама Маркет» по итогам 2018 года составила 13,2 млн руб., а чистый убыток — 74 млн руб. У самого Евгения Львова доли в компании нет — ранее он объяснил, что это связано с юридической реструктуризацией бизнеса.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума сервис договорился о привлечении еще $7,5 млн от VEB Ventures («дочка» ВЭБ.РФ). По оценке аналитиков Dsight, эта сделка стала одной из крупнейших на российском венчурном рынке в первом полугодии 2019 года. Гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров отмечает, что закрыть сделку должны были в декабре 2019 года, и предполагает, что в результате Golama не получила инвестиции.

«После глубокого анализа мы отказались от сделки, оценив риски как крайне высокие», — заявил РБК представитель VEB Ventures.