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Сервис доставки продуктов из магазинов Golama объявил о закрытии

Сервис доставки еды из магазинов Golama закрывается с 15 января 2020 года. От инвестиций в проект отказалась «дочка» ВЭБ.РФ VEB Ventures, выяснил РБК
Фото: golamago / Twitter

Сервис доставки еды Golama объявил о своем закрытии с 15 января 2020 года. «Новость неприятная, но мы были рады доставлять вам продукты!» — сообщается в официальном аккаунте в Instagram.

На момент публикации в пресс-службе компании не ответили на запрос РБК. Источник РБК, близкий к Golama, подтвердил закрытие сервиса.

Сооснователь группы компаний «Везет» Евгений Львов запустил сервис Golamago (затем был переименован в Golama) в марте 2018 года. В январе 2019 года компания привлекла 150 млн руб., при этом имена частных инвесторов не раскрывались. При этом, по данным СПАРК, у ООО «Лама Маркет» — десять учредителей. Самый крупный пакет — 39,7% — принадлежит Владимиру Ямбуренко. Выручка «Лама Маркет» по итогам 2018 года составила 13,2 млн руб., а чистый убыток — 74 млн руб. У самого Евгения Львова доли в компании нет — ранее он объяснил, что это связано с юридической реструктуризацией бизнеса.

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума сервис договорился о привлечении еще $7,5 млн от VEB Ventures («дочка» ВЭБ.РФ). По оценке аналитиков Dsight, эта сделка стала одной из крупнейших на российском венчурном рынке в первом полугодии 2019 года. Гендиректор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров отмечает, что закрыть сделку должны были в декабре 2019 года, и предполагает, что в результате Golama не получила инвестиции.

«После глубокого анализа мы отказались от сделки, оценив риски как крайне высокие», — заявил РБК представитель VEB Ventures.

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«В связи с выходом на рынок проектов Igooods и «СберМаркет» инвесторы пересмотрели свои приоритеты, поскольку в сравнении с ними Golama — небольшой игрок, — говорит Михаил Бурмистров. — По сути, у проекта кончились венчурные инвестиции, а тратить свои деньги руководство компании не готово». При этом он подчеркивает, что ситуация с Golama — это «локальный случай», который не демонстрирует тенденции рынка.

Осенью 2019 года Сбербанк запустил собственный сервис доставки товаров из магазинов — «СберМаркет». Он работает в 31 городе, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, и обеспечивает доставку из магазинов сети Metro Cash & Carry, а в Москве — из «Ашана» и «Азбуки вкуса». Сервис должен войти в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды. По оценке партнеров, их СП станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.

По оценке DataInsight, в 2018 году объем рынка интернет-заказов продуктов составил 22,9 млрд руб. Однако из общего количества заказов в интернете на продукты питания пока приходится лишь 2%. Лидером рынка доставки продуктов питания является сервис «Утконос» — в 2018 году его доля составляла 45% в общем объеме заказов.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: доставка, продукты
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