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Технологии и медиа ,  
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Эксперты оценили количество проведенного россиянами времени в соцсетях
Россияне гораздо реже жителей других стран используют интернет для дистанционного обучения, чтения книг или поиска работы, но куда чаще проводят время в соцсетях, следует из данных сборника «Цифровая экономика: 2020»

Большая часть населения России (77%) имеет доступ к интернету из дома, хотя доля лишенных его людей в России по-прежнему значительно выше, чем в развитых странах (23% против 1% в Корее и Японии, 5% в Великобритании, 6% в Германии и Финляндии и т.д.). Как следует из данных сборника «Цифровая экономика: 2020», выпущенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики в партнерстве с Минкомсвязью России и Росстатом, практически каждый день в интернет заходят 68,8% россиян в возрасте 15–74 лет, в том числе 88,9% молодежи 15–24 лет.

Статистика показывает, что россияне выходят в интернет почти так же часто, как жители других развитых стран, а с помощью смартфонов делают это даже чаще многих из них (65% против 47% в США и 39% в Италии и Японии). Однако они используют доступ к интернету по-разному.

Для россиян наиболее востребованным вариантом использования оказалось пребывание в социальных сетях. Этим занимаются 78% российских пользователей, имеющих доступ к интернету. Больше доля фанатов соцсетей, как следует из сборника «Цифровая экономика: 2020», только в Японии (89%). Для сравнения, во Франции в соцсетях проводят много времени только 48%, в Германии — 57%, в Италии — 63%, в Чехии — 64%, а в США — 76%.

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Среди лидеров россияне оказались и по использованию интернета для телефонных звонков или видеочатов — 53% против 35% во Франции, 46% в Финляндии, 47% в Италии, 48% в США и т.д. Чаще такой способ коммуникации используют только в Германии (57%) и Швеции (58%).

Зато электронной почтой россияне пользуются значительно реже — 42% против 94% в Швеции и Финляндии, 92% в Германии и Великобритании, 91% в США и т.д.

Гораздо реже, чем в остальных странах мира, в России используют интернет для чтения в режиме онлайн газет, журналов или книг и их скачивания. Если в России это делают лишь 23% жителей 15-74 лет, имеющих доступ к сети, то в Корее — 94%, в Чехии — 91%, в Эстонии и Финляндии — 90% и даже в сильно отстающей от лидеров Италии 56%.

Еще хуже обстоит дело с дистанционным обучением. В России онлайн учатся только 3% тех, кто имеет для этого техническую возможность, в США и Корее — 20%, в Швеции — 18%, в Финляндии — 17%, а в Великобритании — 14%. Существенно реже жителей других стран россиян ищут через интернет работу — 8% против 31% в Финляндии и более чем 20% в США, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Покупки через сеть, как свидетельствуют данные сборника, делает каждый третий из имеющих доступ к сети россиян (35%), однако даже такое немалое число вдвое меньше, чем в Финляндии (70%), Германии (77%), Швеции (78%) или Великобритании (83%). Даже в далеко отставших от лидером США покупки и заказы через интернет делает 57% населения.

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Схожая ситуация наблюдается и с осуществлением через интернет финансовых операций. В России это делают 39% населения, в Швеции и Финляндии — более 90%, а, например, в США — 68%.

Ранее эксперты НАФИ назвали самыми востребованными в России цифровыми финансовыми услугами перевод денежных средств по номеру телефона (с помощью мобильного приложения такие транзакции делали 57% участников опроса) и оплату через приложение банка услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и т.д. (54%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: социальные сети, интернет
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