Эксперты оценили количество проведенного россиянами времени в соцсетях

Россияне гораздо реже жителей других стран используют интернет для дистанционного обучения, чтения книг или поиска работы, но куда чаще проводят время в соцсетях, следует из данных сборника «Цифровая экономика: 2020»

Большая часть населения России (77%) имеет доступ к интернету из дома, хотя доля лишенных его людей в России по-прежнему значительно выше, чем в развитых странах (23% против 1% в Корее и Японии, 5% в Великобритании, 6% в Германии и Финляндии и т.д.). Как следует из данных сборника «Цифровая экономика: 2020», выпущенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики в партнерстве с Минкомсвязью России и Росстатом, практически каждый день в интернет заходят 68,8% россиян в возрасте 15–74 лет, в том числе 88,9% молодежи 15–24 лет.

Статистика показывает, что россияне выходят в интернет почти так же часто, как жители других развитых стран, а с помощью смартфонов делают это даже чаще многих из них (65% против 47% в США и 39% в Италии и Японии). Однако они используют доступ к интернету по-разному.

Для россиян наиболее востребованным вариантом использования оказалось пребывание в социальных сетях. Этим занимаются 78% российских пользователей, имеющих доступ к интернету. Больше доля фанатов соцсетей, как следует из сборника «Цифровая экономика: 2020», только в Японии (89%). Для сравнения, во Франции в соцсетях проводят много времени только 48%, в Германии — 57%, в Италии — 63%, в Чехии — 64%, а в США — 76%.

Среди лидеров россияне оказались и по использованию интернета для телефонных звонков или видеочатов — 53% против 35% во Франции, 46% в Финляндии, 47% в Италии, 48% в США и т.д. Чаще такой способ коммуникации используют только в Германии (57%) и Швеции (58%).